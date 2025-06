Juliana Santillán y el papelón del año: atacó a residentes del Garrahan y mintió sobre el costo de la canasta básica

Un nuevo escándalo político impactó al presidente Javier Milei, luego de que defendiera la mentira que dijo la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán en TN, en el marco de un debate con residentes del Hospital Garrahan. La legisladora confundió los números de la canasta básica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y aseguró que la de una familia tipo es de 360 mil pesos por mes, cuando ese dato corresponde a una sola persona. A su vez, acusó al canal de haberle hecho "una emboscada".

"Por honor a la verdad, la canasta básica de una familia de cuatro miembros en mayo fue de 360 mil pesos. Datos del INDEC", sostuvo Santillán, luego de haber debatido con las médicas. Son este tipo de declaraciones las que exponen al Gobierno nacional de la realidad distorsionada en la que vive, con sueldos millonarios y consolidados como la nueva casta política.

Javier Milei se expuso nuevamente para defender las mentiras de su legisladora

"La canasta básica total de una familia de cuatro miembros en el mes de mayo por el INDEC: 360 mil pesos", repitió enseguida, envalentonada ante su exposición. El conductor Diego Sehinkman aprovechó la presencia del economista Martín Redrado y le preguntó si esto era así. "No para cuatro personas. Es para una persona", aclaró el ex funcionario, quien enseguida fue apuntalado con los datos: "para tres personas, 883.740 pesos".

"Ella dijo que no podía pagar un alquiler, porque no llegaba a la canasta básica. Bueno. 360 mil pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos", acusó la diputada, en relación al debate previo que había mantenido con las residentes.

Esta distorsión de la realidad, sumada a los rumores que pululan a partir de apariciones que hizo en el Congreso, hicieron que la palabra "drogadicta" haya sido tendencia en las redes sociales desde ayer. Desde el vamos, considerar que cuatro personas garantizan sus necesidades básicas con ese monto es desconocer por completo la realidad de un país que está cada vez más por debajo de la línea de la pobreza.

"¿Pero ustedes se quejaban en el kirchnerismo de que no llegaban a la canasta básica?", les preguntó Santillán a las residentes. "En este momento las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación, es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo", contestó la referente.

Los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza de la pelea contra el ahogo presupuestario.

"¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días, trabajamos de lunes a viernes 8 horas...", cuestionó la referente de los residentes. "Yo pondría mucho ahínco en esa lucha de sacar al gasto al gasto excesivo de la administración y le pediría al gobierno que, por favor, ponga mucha lupa en esos gastos administrativos que no tienen que ser, que no sabemos de dónde salen y que son 953 personas sobre 478", contrarrestó Santillán.

Cabe recordar que el Garrahan trabaja con una proporción de dos administrativos cada un médico, con las enfermeras distribuidas en la primera cifra, mientras que los principales centros pediátricos de Estados Unidos tienen una cifra algo superior, de 10 administrativos por cada profesional de la salud en actividad. Además que le asignan a la enfermería el rol que corresponde.

La última asamblea de residentes del Hospital Garrahan.

"Yo le entiendo perfectamente. Pero por suerte no es nuestra labor. Yo toda mi vida deseé ser médica. Yo toda mi vida deseé ser pediatra de esta institución. Toda mi vida. Ese fue mi sueño. Ser pediatra de esta institución. Mi trabajo en este momento es estar dentro del hospital y reclamando por mi derecho, que no debería estar haciéndolo, porque yo debería tener un buen sueldo porque es lo que me corresponde por ser médica", rechazó la residente.

"¿No te parece que hubo una respuesta?", quiso saber Santillán. "No hubo una respuesta. Nosotros pedimos una mesa de diálogo todos los días y la mesa de diálogo no está otorgada. Eso es un bono no remunerativo que no impacta en el recibo de sueldo", diferenció la residente en relación a la oferta gubernamental. "¿Entonces no les cae a ver no les queda bien el bono el aumento o lo que sea?", retrucó la diputada. "Queremos que impacte en nuestro sueldo", sintetizó la médica.

Los retuits de Javier Milei en los que avaló la mentira que dijo Juliana Santillán.

"¿Qué es lo que necesitan? Porque parecería que tienen lo que necesitan y no están conformes con los aumentos que el gobierno hizo en en días, con un ajuste de gastos superfluos para llegar a ese esfuerzo", protestó una enfurecida Santillán, quien luego de este intercambió acuso al canal de haberla emboscado por cruzarla con las trabajadoras del Garrahan.

"¿Un bono no remunerativo le parece acorde?", reclamó la residente. "Parecería que no estuvieran de acuerdo con un aumento", la acusó Santillán. "No, nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestro recibo de sueldo, como seguramente le impacte a usted en su recibo de sueldo. Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos y no es el sueldo que corresponde ni para mis compañeros ni para mí, siendo médicos de esta institución", concluyó la pediatra.

En ese sentido, tanto el presidente Milei como su maquilladora y diputada nacional Lilia Lemoine, defendieron la mentira que buscó instalar Santillán. "Veo como le armó Todo Noticias una emboscada a Juliana Santillán con trabajadores del Garrahan; la canasta básica no es de 800 mil, es de 360 mil. Tallerico fue a llorar y mentir... si la rajaron de Migraciones. Te banco, Juliana", escribió Lemoine en su cuenta de X (ex Twitter).

El posteo subió un cuadro del INDEC con los datos que afirman la equivocación de Santillán, quien también lo compartió en sus redes sociales. Estos posteos fueron retuiteados por el Presidente. En uno de ellos comentó: "No odiamos suficiente a los periodistas". Un planteo que se viene repitiendo cada vez que desde la prensa demuestran las mentiras del gobierno nacional y la nueva casta política que representa.