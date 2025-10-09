Karen Reichardt, la candidata de los tuits racistas y homofóbicos: "Me están operando de una manera espantosa"

El caso de Karen Reichardt -o Karina Celia Vázquez, como figura en su DNI- confirma que la política argentina de la mano de la Libertad Avanza parece haberse transformado en un escenario donde la provocación vale más que la coherencia. Ex vedette, ex conejita Playboy y conductora ocasional de tevé, se convirtió en la nueva apuesta de Javier Milei para encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires de manera accidental, luego del escándalo que forzó la salida del diputado José Luis Espert. Pero lejos de aportar renovación, su irrupción exhibe un perfil público plagado de discriminación, violencia verbal y oportunismo político.

Diego Santilli, Javier Milei y Karen Reichardt

Entre 2017 y 2018, Reichardt publicó una serie de mensajes en redes que hoy la persiguen en plena campaña. En ellos, se refiere a otros usuarios con frases como "Negros grasas", "Bloquear a estos negros es un placer!" o "Y hay algunos tan negros grasas que no pueden poner una foto de lo feo que son y truchosssss... pimentón". En otro tuit, acompañó una imagen de los Reyes Magos con una burla racista en la que el personaje de piel negra decía "aguante Cristina", usando el estereotipo con tono de desprecio.

El patrón es consistente. En distintas publicaciones, Reichardt utiliza el color de piel, la clase social o la orientación sexual como herramientas de agresión. Ya en 2024, cuando su militancia libertaria era pública, escribió: "A mí no! Porque tuve mi séquito de gays... conozco sus cabezas, en el fondo te odian si sos linda... hablo del 80%. Hay un 20% que se puede salvar". Un mensaje que revela una mirada abiertamente homofóbica, incompatible con cualquier discurso de libertad o inclusión.

Pero los tuits no son un accidente del pasado: son una radiografía del pensamiento que Reichardt todavía exhibe. Su cuenta en X, ahora parcialmente depurada, fue durante años un espacio de odio constante, donde se burlaba de personas por su aspecto, sus ideas políticas o su identidad. A Messi lo llamó "cagón" y "puto", y a opositores o hinchas rivales los trató de "negros de mierda". Ese archivo de intolerancia no fue inventado: aunque muchos mensajes fueron borrados, persisten las capturas.

Karen sobre sus tuits racistas

También hay registros que circulan por la web y contradicen su intento de victimización. Tras la exposición pública, la candidata ensayó un descargo tan torpe como poco creíble. "Me están operando de una manera espantosa! Los twits con malas palabras hacia Messi son falsos... busquen en mi cuenta y verán q no existen (SIC)", escribió en X, antes de asegurar que "cuentas falsas difunden tweets inventados para atacarme".

Sin embargo, los posteos en cuestión -con errores de ortografía- coinciden con capturas verificadas y archivadas por distintos usuarios. A los 56 años, Reichardt intenta reinventarse como dirigente política bajo el sello libertario, aunque su pasado mediático no le deja mucho margen. Conocida por su participación en programas como Peor es Nada o Brigada Cola y películas como Tachero nocturno (1993), su figura está más asociada al espectáculo de los años '90 que a cualquier recorrido institucional.

El descargo de Karen

En los últimos años, se mostró como activista animalista y llegó incluso a conducir Amores Perros en la Televisión Pública, un ciclo dedicado al cuidado de mascotas, un tema que la acercó a la sensibilidad mística de Milei y su devoción por su perro Conan. Sin embargo, ni su amor por los animales ni su reconversión televisiva logran borrar un historial de violencia discursiva que contrasta con la responsabilidad pública que pretende asumir. Su designación como candidata bonaerense desnuda una vez más la precariedad con la que La Libertad Avanza elige a sus representantes: personajes sin trayectoria política, con discurso agresivo y nula formación para la gestión pública.