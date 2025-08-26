Karina agradeció por "poner lo que hay que poner" y Milei la enterró: "Les estamos afanando los choreos"

El presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salieron de campaña electoral por la provincia de Buenos Aires y dejaron frases que llamaron mucho la atención, en el marco de las filtraciones de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo que expusieron un gran entramado de corrupción.

En un acto que realizaron en la localidad bonaerense de Junín el mandatario y su hermana hablaron frente a su gente, fueron emitidos en vivo en televisión y, ambos, dejaron declaraciones que expusieron interpretaciones complejas en medio de las acusaciones que sobrevuelan la Casa Rosada.

"Nosotros decimos kirchnerismo nunca más. No puede ser que los que piensen distintos le tengan que pegar a los otros. Así que me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias", lanzó Karina, con algunas complicaciones a la hora de su oratoria. " Y gracias por poner todo lo que hay que poner. ¡Gracias! ", agregó después. La frase final, en el marco de la acusación de quedarse coimas de los medicamentos de la ANDIS, es fácilmente sacada de contexto.

Mucho más explícito fue el Presidente, quien directamente lanzó una frase autoincriminatoria: " Están molestos porque les estamos afanando los choreos ". La viralización del tape de ese furcio fue rotunda. La cara de él tras decirla, inclusive, se transformó por completo, probablemente cuando tomó consciencia de lo que acababa de decir.

En el resto del discurso del economista liberal también prendió la alerta en relación a un posible fraude electoral, probablemente a la expectativa de que sus aspiraciones de resultados se vean golpeadas a partir del reciente escándalo que afectó de forma directa a su núcleo duro. "Se va a votar con una boleta que permite fraude, no con la boleta única de papel que el gobierno liberal emprendió y asumió cambiar para que las elecciones sean limpias", rechazó.

"Van a usar un método que permite el fraude. No sólo eso. Van a usar voto cadena, la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios. Además hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para tratar de torcer el rumbo que ya los argentinos de bien eligieron, que es el rumbo de la libertad ", arremetió.

La preocupación del gobierno libertario de Karina y Javier Milei se hace evidente con este tipo de actos de campaña. En la cabeza de ambos no sólo está la campaña electoral, sino que también los movimientos de Spagnuolo y la posibilidad de que se presente como arrepentido. Algo que dinamitaría la realidad del oficialismo.