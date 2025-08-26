Nuevos audios, una conversación con Sturzenegger y la preocupación de Milei ante el hermetismo de Spagnuolo

La intentona oficialista de salir a fingir demencia y definir como una operación kirchnerista el contenido de los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo colapsó a pocas horas de comenzar. Las nuevas escuchas que revelan críticas a funcionarios golpearon de lleno la credibilidad del Gobierno nacional y en el sector del presidente Javier Milei crece la preocupación por la falta de colaboración de quien fuera su abogado.

La mirada dubitativa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante su devolución el lunes en A24, fue un ejemplo perfecto de que el relato no prosperó. Difícilmente se le crea a una persona con ese apellido si se muestra con tantas dudas en relación a lo que sostuvo. Lo único que repitió hasta el cansancio fue: "pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem".

Federico Sturzenegger fue duramente criticado por Spagnuolo.

Los nuevos audios que aparecieron de Spagnuolo, por otro lado, atacan de forma directa a la estrategia de defensa sólo por el hecho de que, al no saber cuánto más puede salir del lugar de donde se filtraron. En ese sentido, el lunes aparecieron nuevos con críticas a funcionarios y un diálogo con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos Certificados Únicos de Discapacidad que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen", relató.

Diego Spagnuolo y Javier Milei

La definición acerca de que trabajó intervenido es un duro golpe para las intenciones del gobierno de hacerlo pasar como único responsable del desfalco en su área. El intercambio también tributó a esta posibilidad en otros tramos, ya que ambos se cuestionaron quién debía darle una mano a quién en sus funciones, otro elemento que relativiza el poder de Spagnuolo.

En el Gobierno nacional la preocupación crece porque el ex funcionario se negó a una defensa compartida, como le pidieron durante el fin de semana en el cual se mostró con un hermetismo sospechoso para las intenciones que manejan. Así fue que rechazó la oferta para ser defendido por un prestigioso estudio jurídico. Una decisión que dejó a las filas del mandatario como a los boxeadores que se preparan para recibir un golpe que no pueden parar.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

Las negociaciones a través de abogados en común para que Spagnuolo se presente a sede judicial a negar el contenido de los audios no fue fructífera. Otra señal clara en relación a la falta de confianza que prima entre el espacio presidencial y el ex funcionario. Una falta de confianza que parece extraña cuando se contrasta con el dato de que él fue la persona que más veces visitó a Milei, con 38 en la quinta de Olivos y 48 en la Casa Rosada.