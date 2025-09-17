Karina esquiva al Congreso: el día que tiene que presentarse por la estafa $Libra se irá a Estados Unidos con Milei

La decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de acompañar a su hermano y presidente de la Nación, Javier Milei, a Estados Unidos el próximo 23 de septiembre para presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) esconde una vuelta de tuerca para evitar comparecer ante el Congreso de la Nación, donde había sido citada por la Comisión Investigadora de la cripto estafa $Libra.

Lo cierto es que esta jugada no la privará de dar la cara ante los legisladores que conforman el grupo que busca la verdad en el caso. Su idea es que ella se presente antes de las elecciones del 26 de octubre y es por eso que le dieron distintas opciones, además de la del 23. Por un lado le plantearon a la funcionaria hacer la cita el 30, una semana después. Por el otro, hasta le liberaron la agenda para que ella defina una fecha previa a las elecciones.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

La convocatoria no tiene nada que ver con las acusaciones acerca de que lidera una red de coimas provenientes de proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y con base en la droguería Suizo Argentina, sino directamente con la estafa por más de 100 millones de la meme coin que Milei vendió desde sus redes sociales como una inversión seria. El caso del presunto 3% de retornos que recibe todavía no le generó ningún tipo de convocatoria, aunque es probable que el jueves se abra el secreto de sumario y sucedan cosas.

El viaje a Nueva York que realizará con su hermano tendrá un acompañante más, el canciller Gerardo Werthein, ex embajador argentino en el país organizador. Allí se espera que el mandatario deje un mensaje en sintonía del que dejó en la presentación del Presupuesto 2026, con una parsimonia distinta a la que manejó siempre que agredió a quienes piensan diferente.

Es en reclamo de una recomposición salarial del personal del hospital pediátrico.

Al mismo tiempo, horas importantes se juegan este miércoles en el destino de Catalán, quien deberá afrontar una sesión con la que el oficialismo pretende volver a darle la espalda al Hospital Garrahan. Las presiones entre los legisladores no pertenecientes a La Libertad Avanza (LLA) ni al PRO se hicieron presentes en la Cámara, en donde la oposición hace cuentas para frenar la motosierra de Milei.

Si Catalán sostiene los vetos de la emergencia pediátrica y la actualización del presupuesto universitario, será una batalla ganada e importante. Aunque lo más trascendental para él se juega en otros dos temas: lograr el rechazo del proyecto para regular los DNUs y evitar que se concrete una nueva citación para Karina, esta vez sí por las coimas en ANDIS.

Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior

Es cierto que lo referido a los DNU es más importante para el Gobierno por lo que significa para la gestión y por el hecho de que ya cuenta con media sanción. Aunque a su vez es una realidad que lo que le pasa a la hermana, lo sufre el Presidente. Por lo que cuidar a Karina de una nueva convocatoria parlamentaria, también es determinante.