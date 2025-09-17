Nancy Pazos bajo fuego: destapan por qué no la soportan en Telefe

El país atraviesa uno de los momentos más críticos bajo la gestión de Javier Milei, un presidente que no solo recortó a fondo el rol de la salud y educación públicas, sino que también habilitó un discurso de odio que atraviesa límites sociales y mediáticos. En este contexto, Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un tenso cruce en A la Barbarossa, donde lo que debía ser un debate se transformó en un intercambio de insultos al aire.

Brey defendió con firmeza a La Libertad Avanza, lo que incendió a Pazos: "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista ", expresó la periodista, cuya frase rápidamente se viralizó en X bajo el hashtag #pelotuda.

Mariana Brey la atacó con un "golpista" y Nancy Pazos se defendió con un letal "pelotuda"

El escándalo sumó un nuevo capítulo cuando Yanina Latorre decidió opinar en Sálvese Quien Pueda: "Hay algo que Brey le genera a Pazos y la tiene enloquecida. Yo la padecí un año a Nancy, la pasé mal porque te ataca, te reta y te interrumpe... A Mariana la vi angustiada, ella me lo niega".

La conductora no se quedó ahí y redobló la apuesta al vincular políticamente a Pazos: "Nancy forma parte del kirchnerismo. Es como Dady Brieva, que quería que Macri no llegara a término para que vuelva Cristina, y ella quiere lo mismo. Cuando la veo a Nancy quiero ser libertaria, me dan ganas de abrazar a Milei y defenderlo. Tiene una obsesión con que a Milei le vaya mal".

Aun así, Latorre reconoció la capacidad profesional de Nancy, aunque señaló que su estilo genera malestar entre sus compañeros: "En el programa ya no la aguantan. Hoy Pía Shaw contó en la radio que no es cómodo y el productor, por la cucaracha, les decía de todo".

De acuerdo con la panelista, no solo quienes están delante de cámara se muestran cansados de la periodista, sino también quienes producen el ciclo. Sin embargo, Mariana Brey tampoco puede colocarse en el rol de víctima: su defensa firme a Javier Milei ya la llevó en varias ocasiones a protagonizar momentos de alta tensión en vivo.