Kicillof denunció atraso cambiario, crisis turística y acusó al Gobierno de "dejar de medir" para ocultar los datos en rojo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei por el impacto del atraso cambiario en la economía real y, en particular, en el sector turístico. Lo hizo luego de que se conocieran nuevos datos oficiales que confirman un escenario cada vez más desfavorable para la Argentina en el intercambio turístico internacional. "Hoy es tapa de Clarín de que cada un turista que viene a la Argentina se van 2... Eso si no es atraso cambiario no sé qué nombre tiene", disparó Kicillof, en referencia a una nota del diario Clarín que reflejó el creciente desequilibrio entre turistas que ingresan al país y residentes que viajan al exterior.

Y agregó, sin matices: "Es un desastre lo que están haciendo". El diagnóstico del mandatario provincial encuentra respaldo en los números difundidos por el Indec. Según el informe oficial, en noviembre ingresaron al país 491.400 turistas extranjeros, lo que representa una caída interanual del 2,7%. En contraste, la salida de argentinos al exterior volvió a acelerarse con fuerza: creció un 15,3%, alcanzando los 763.800 viajeros. El saldo negativo fue de 272 mil personas. Si se incluyen también los excursionistas -visitantes que permanecen pocos días- el total de ingresos desde el exterior fue de 795 mil personas, un 7% menos que en noviembre del año pasado.

Brasil encabezó el ranking de países de origen con el 19% de los turistas, seguido por Europa (18,7%) y Uruguay (14,4%). Aun así, el flujo no alcanza para compensar la salida de divisas que genera el turismo emisivo. Para Kicillof, el problema no es coyuntural sino estructural y responde de lleno a la estrategia económica del Ejecutivo nacional. "No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir", advirtió. En diálogo con Radio 10, definió la política económica del Gobierno como "una improvisación permanente".

Además, sostuvo que "han cambiado 30 veces de política económica". El gobernador también apuntó al condicionamiento externo sobre la gestión libertaria. "Es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico", sostuvo, en referencia al rol del Fondo Monetario Internacional. En esa línea, recordó que tras las elecciones legislativas el respaldo de Estados Unidos se diluyó: "El Tesoro norteamericano dice 'yo me corro, ahora hacéle caso al Fondo' y ahí los tenés deslizando la banda cambiaria".

Según Kicillof, el resultado es una receta conocida. "Es la política de siempre: reducir salarios, reducir jubilaciones, ajustar a las provincias, parar la obra pública y al mismo tiempo sostener un tipo de cambio", enumeró. Y remarcó que el ajuste se siente con especial dureza a fin de año: "Es un fin de año que está signado por muchos elementos y uno es la dureza con la que está pegando la política económica y el ajuste de Milei".

En ese contexto, el turismo aparece como una de las variables más golpeadas. Desde diciembre de 2023, durante toda la gestión libertaria, el balance turístico fue negativo mes tras mes. La salida constante de argentinos al exterior supera de manera sostenida la llegada de visitantes extranjeros, generando un déficit creciente de divisas en el sector servicios. Según estimaciones recientes, el rojo acumulado por turismo ronda cifras millonarias.

Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno nacional decidió avanzar con una medida que encendió aún más las alarmas: a partir de enero de 2026, el Indec dejará de publicar el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo internacional. El propio organismo informó que este fue el último reporte elaborado con financiamiento de la Secretaría de Turismo, actualmente a cargo de Daniel Scioli, tras no renovarse el convenio vigente.

La decisión desató un conflicto entre el Indec y Turismo, especialmente en torno a la Encuesta de Turismo Internacional y al cálculo del gasto promedio diario de los visitantes extranjeros, que el organismo estadístico ubicó en 93 dólares. Desde la Secretaría cuestionaron ese número y anunciaron que elaborarán un indicador propio con datos del Banco Central, Migraciones y la Cámara Argentina de Turismo.

Mientras tanto, la lectura política se impone. "Muerto el perro, se acabó la rabia", ironizan en sectores críticos del oficialismo, al señalar que dejar de medir no resuelve el problema de fondo. Las ciudades que viven del turismo -con la provincia de Buenos Aires a la cabeza- anticipan una temporada compleja, atravesada por el atraso cambiario, la pérdida de competitividad y la sangría constante de dólares.

En clave política, Kicillof también envió un mensaje hacia adelante. Aclaró que su reciente plenario del Movimiento Derecho al Futuro "no es el lanzamiento de una candidatura", sino "la construcción de una alternativa a Milei". "Esto no se aguanta porque son cierres de empresas cotidianos y nosotros lidiamos con eso. No es que estamos exagerando o filosofando. Es la realidad que se vive y hace falta darle un cauce", concluyó.