La mamá de Ian Moche contundente contra Javier Milei: "La libertad de expresión también tiene un límite"

Marlene Spessio, madre de Ian Moche, el niño de 12 años con autismo que milita por los derechos de las personas con discapacidad, volvió a cuestionar públicamente al presidente Javier Milei por las publicaciones que lo involucraron y derivaron en una causa judicial. En diálogo con Radio Splendid AM 990, sostuvo: "A mí me hubiera encantado que sea una persona común y corriente, porque cuando suceden estas cosas vos tenés la oportunidad de hablar y que te conteste".

El tuit de la discordia de Javier Milei, por el cual Ian Moche lo denunció.

Además, la mujer recordó que en el pasado vivió un episodio similar con una ONG: "Nos pasó una vez con una fundación que dijo que mi hijo no era autista, un falso autista. Poner la foto de mi hijo diciendo falso autista era horrible. Pedí que retiraran la foto y que pidieran disculpas públicas, y lo hicieron. Esto yo no lo tengo con el presidente". Spessio lamentó que "con toda la estructura presidencial es imposible llegar o tener contacto" y remarcó: "No nos olvidemos que es un adulto contra un menor".

Según relató, desde que se viralizó el posteo presidencial, la familia vive una campaña de hostigamiento: "Al principio fue una cacería de brujas. Nos investigaron, nos operaron, sacaron fotos de mi casa, sabían toda mi vida". En ese sentido, planteó que "la libertad de expresión también tiene un límite, y el límite está en agredir". La polémica comenzó cuando Milei, desde su cuenta con tilde gris reservada a jefes de Estado, retuiteó una publicación que mostraba a Ian en fotos junto a Sergio Massa, Cristina Kirchner y el periodista Paulino Rodrigues, sugiriendo un uso político de su imagen.

La defensa de Javier Milei por el posteo contra Ian Moche

Luego sumó otro retuit con insultos hacia un periodista que preguntó si pensaba borrar el contenido. De acuerdo con la familia del menor, el acto expuso a Ian a ataques en redes que incluyeron la difusión de datos personales, la dirección de su casa y hasta el nombre de su escuela. La demanda, tramitada como acción de amparo ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata, busca que el mandatario elimine la publicación.

El fiscal dictaminó que la cuenta presidencial en X es institucional según las políticas de la plataforma, y que no puede separarse del rol oficial del Presidente. Milei, en un escrito de más de 100 páginas, negó haber agredido al menor y se amparó en la libertad de expresión, asegurando que su publicación fue un acto personal dirigido a un periodista. También calificó a Ian como "personalidad pública" por su activismo y participación en medios.

Ian Moche

Por ese motivo, rechazó toda imputación, alegando que no hubo daño ni acto estatal. En este contexto, Spessio fue categórica: "Solo pedimos que retire la foto de mi hijo y que se entienda que es un menor". Compartió incluso las palabras del propio Ian: "Mi hijo me dijo: 'Vamos a esperar a ver qué dice la justicia, y si no, en la injusticia'". Y cerró con un mensaje contundente: "No puedo dejar de ser madre, el presidente no puede dejar de ser presidente. Nos tenemos que presentar ante la justicia y denunciar un hecho de violencia institucional. Hay que hacer valer nuestros derechos y esperar a que la justicia accione".