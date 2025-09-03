Kicillof responsabilizó a Milei por posibles hechos de violencia en Moreno y pidió no asistir al acto de cierre de campaña

En medio de un clima de máxima tensión política y alertas de seguridad por el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno, Axel Kicillof decidió lanzar un mensaje contundente a través de sus redes sociales. En una extensa publicación en su cuenta de X, el gobernador bonaerense responsabilizó directamente al presidente por cualquier hecho de violencia que pueda producirse en el distrito y llamó a los vecinos a no asistir. "UN FRENO AL DESBORDE. En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir", escribió.

En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los... — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

Y continuó:; "Como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar "fraude", enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio". En un texto que apuntó contra la estrategia oficialista, el mandatario provincial recordó episodios recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, en los que -según denunció- existieron "llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales".

Además, advirtió que la convocatoria de La Libertad Avanza en Moreno era "extraña y sospechosa" por tres motivos: la elección de un predio precario, la intervención de personajes con "más prontuario delictivo que experiencia política" y las advertencias de los propios dirigentes libertarios sobre posibles hechos violentos. "Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer. Por eso, les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto", pidió Kicillof, al tiempo que instó a canalizar el descontento "con votos el domingo".

Carta enviada por el Ministro de seguridad de la PBA, Javier Alonso, a la Casa Militar.

De esta manera, el gobernador bonaerense hizo "responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse". "Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente", sentenció. En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, envió una carta formal a Casa Militar en la que detalló las falencias logísticas y estructurales del predio elegido para el acto en el Club Villa Ángela, en la localidad de Trujui, partido de Moreno. "La locación elegida para realizar el evento es una cancha de fútbol, tipo ´potrero´ de un club barrial", describió.

Y detalló: "No cuenta con la infraestructura mínima requerida para albergar un evento masivo que reunirá a cerca de 10 mil personas, más aún con la presencia del Presidente de la Nación". Entre las advertencias, enumeró problemas de iluminación, calles anegadas, falta de vías de escape, un único acceso tanto para asistentes como para el presidente, ausencia de estacionamiento y riesgo de embotellamientos con la llegada de 100 micros con militantes. La carta cerró dejando en claro que, aunque la Policía Bonaerense pondrá a disposición personal, logística y recursos, "la misión de brindar seguridad al presidente estará bajo el mando y la responsabilidad del comando unificado de Casa Militar".