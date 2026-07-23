La amenaza del "Super Niño" asoma y los gobernadores exigen a Milei fondos urgentes para evitar el desastre

El cielo empieza a dar señales y el pronóstico es aterrador. Mientras el Gobierno nacional mantiene el puño cerrado sobre la caja pública, los gobernadores del norte y el litoral argentino miran con desesperación los mapas meteorológicos. La amenaza no es una tormenta más: es el Super Niño, un evento climático de magnitudes extraordinarias que promete inundaciones masivas y pone en riesgo la infraestructura de media Argentina. La orden en las provincias es clara: conseguir los fondos para obras hídricas ahora, o prepararse para contar tragedias en noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ya lanzó la advertencia: hay un 63% de probabilidades de que se desarrolle un Niño "muy fuerte" entre noviembre y enero. No se trata de una suposición: según expertos como José Luis Stella, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "ya estamos en 'El Niño'". Esto significa que Argentina podría enfrentar uno de los eventos más grandes desde que existen registros históricos estables.

Consecuencias del paso del Super Niño en Argentina

Ante este escenario de catástrofe inminente, los mandatarios provinciales apuraron la marcha. A finales de junio, Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Elías Suárez (Santiago del Estero) se reunieron en Resistencia. Con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los gobernadores firmaron un compromiso para acelerar obras hídricas y defensas antes de que el agua llegue a los techos.

Pullaro, gobernador de Santa Fe y uno de los más vocales en el reclamo, fue contundente sobre la urgencia de la situación: "No se trata de alarmar, sino de ocuparnos, los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo".

Maximiliano Pullaro

La presión surtió efecto y desde la Casa Rosada confirmaron que para principios de agosto habrá una cumbre en Chaco. Allí, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se verán cara a cara con los jefes provinciales.

Sin embargo, el escepticismo todavía reina en las provincias: "Esperemos que no sea solo una foto, lo que se necesita son fondos y recursos", advirtieron desde una de las gobernaciones involucradas, conscientes de que el Ejecutivo nacional se muestra reacio a abrir la billetera incluso ante emergencias naturales.

Consecuencias del paso del Super Niño en Argentina

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires no se quedó de brazos cruzados. La gestión de Axel Kicillof ya activó un Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia con un plan de tres ejes que incluye monitoreo hidrometeorológico y obras estructurales. Desde La Plata advirtieron: "Estamos ante un escenario meteorológico extraordinario, las decisiones de prevención y preparación comunitaria adoptadas en las próximas semanas serán determinantes para reducir pérdidas materiales y proteger a la población. No se debe esperar a que el fenómeno de El Niño alcance su pico invernal para activar los protocolos de contingencia".

A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad comandado por Alejandra Monteoliva, aprobó este mes el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia para intentar articular la respuesta entre Nación y provincias. El reloj corre y el Super Niño no entiende de metas de déficit cero ni de internas políticas.