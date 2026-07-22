Jubilados vuelven al Congreso con el apoyo de la CGT y las CTA contra el "acoso brutal" de Milei

La paciencia se agotó y la calle vuelve a arder. Este miércoles 22 de julio, el centro porteño recupera su faceta más combativa: tras el paréntesis del Mundial 2026, los jubilados regresan a su trinchera histórica frente al Congreso Nacional, pero esta vez no estarán solos. En un despliegue de unidad que busca quebrar el blindaje del ajuste, la CGT, las dos CTA y la UTEP se sumarán a la movilización para decirle basta a la motosierra de Javier Milei.

La cita es a las 15 horas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde ese punto neurálgico, una marea humana avanzará hacia el Palacio Legislativo para rodear la Plaza de los Dos Congresos en una jornada que promete ser histórica y marcar el inicio de un plan de lucha que no dará respiro.

Jubilados y centrales obreras coparán la Plaza de los Dos Congresos

Para los jubilados, que resisten cada miércoles frente a operativos policiales de 50 millones de pesos, la llegada de las centrales obreras es un respaldo necesario aunque, para algunos, algo tardío. Nora Biaggio, referenta del Plenario de Trabajadores Jubilados, fue tajante en diálogo exclusivo con BigBang: "La movilización va a ser importante, va a ser en todo del país. Lo de la CGT y la CTA tiene una parte positiva que es que resuelve venir y una parte negativa: lo hacen tarde, aisladamente. Nosotros les reclamamos plan de lucha y paro general, tenemos fuertes críticas, pero como todo el que 'bienvenido y cómo la seguimos'", analizó la dirigente.

Para Biaggio, lo que se vive es un ataque sin precedentes: " Es un acoso sobre los desposeídos, sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre los desocupados de carácter brutal, que va a haber una respuesta . Vamos por el aumento de sueldos, contra los despidos. También nos vamos preparando para el 29, que va a estar el Fondo Monetario, para marchar a Plaza de Mayo contra el FMI, que es quien realmente gobierna en la Argentina".

Nora Biaggio, referenta del Plenario de Trabajadores Jubilados

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar por finalizada la tregua post-Mundial y activar sus estructuras. El cosecretario general, Cristian Jerónimo, dejó en claro que la central obrera no piensa darle un centímetro de aire legislativo al Poder Ejecutivo: "L a CGT no acompaña ninguna ley que presente el Gobierno ", afirmó de forma rotunda. El dirigente argumentó que las iniciativas oficiales "van a contramano de lo que necesita la sociedad" y recordó que la central ya lleva acumulados cuatro paros generales y más de una decena de movilizaciones en lo que va de la gestión libertaria.

La organización de hoy no es aislada. Desde temprano, sectores piqueteros ganarán la calle por el cierre de los planes sociales, y por la tarde se sumarán a los jubilados los docentes universitarios y los trabajadores de FATE, quienes mantienen ocupada su fábrica contra el cierre.

Marcha del CGT en el Congreso