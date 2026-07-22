La AFA emitió un duro comunicado y negó que Tapia haya sido citado por la Justicia de EE.UU.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un contundente comunicado para desmentir las versiones que aseguraban que el presidente Claudio "Chiqui" Tapia había sido citado a declarar por la Justicia de los Estados Unidos y que agentes del FBI le habían incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos antes de abandonar Nueva York tras la final del Mundial.

El comunicado de la AFA

En el texto oficial, la entidad rechazó categóricamente esas publicaciones y sostuvo que la documentación judicial mencionada fue interpretada de manera errónea. "Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración", comienza el comunicado.

La AFA explicó que el documento difundido públicamente no estaba dirigido a Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino, sino a otra persona. "El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino", señaló.

En ese sentido, aclaró que "la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación".

El comunicado fue todavía más categórico al rechazar que los máximos dirigentes de la AFA hayan sido convocados por la Justicia estadounidense. "En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", afirmó la entidad.

Asimismo, remarcó que el documento judicial "no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

La AFA salió a desmentir el supuesto operativo del FBI contra "Chiqui" Tapia

La aclaración llega luego de que trascendieran versiones periodísticas que señalaban que agentes del FBI habían demorado a Tapia en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York antes del regreso de la delegación argentina y que, durante ese procedimiento, habrían secuestrado teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la comitiva.

Además de rechazar las versiones, la AFA cuestionó con dureza la difusión de esa información y sostuvo que provocó un perjuicio para la institución y sus autoridades. "La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones", sostuvo.

En esa línea, la entidad pidió mayor rigor antes de publicar documentación judicial. "La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable", expresó.

La AFA salió a desmentir el supuesto operativo del FBI contra "Chiqui" Tapia

El comunicado concluye con una advertencia dirigida a quienes difundieron las versiones desmentidas. "La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades", afirmó. La respuesta oficial se suma a la desmentida que días atrás había realizado el abogado Gregorio Dalbón, quien también negó que hubiera existido un operativo en el aeropuerto de Nueva York y calificó esas versiones como "rotundamente falsas".