El Gobierno nacional volvió a impulsar una de sus banderas en materia migratoria y educativa al ratificar que las universidades nacionales ya tienen autorización legal para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. La definición llegó de la mano del subsecretario de Políticas Universitarias,

El Gobierno redobla su ofensiva contra los extranjeros y presiona para que las universidades comiencen a cobrarles

Alejandro Álvarez, quien utilizó sus redes sociales para recordar que esa posibilidad quedó establecida por el DNU 366/2025, firmado meses atrás por la administración de Javier Milei. "Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", sostuvo el funcionario, quien aseguró que debió aclarar el tema debido a la gran cantidad de consultas recibidas. Más tarde volvió a insistir con el mensaje y trasladó la responsabilidad a las casas de estudio. "Desde el Gobierno ya lo hicimos (dentro de las restricciones que tenemos). Ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes", afirmó.

Sin embargo, esa postura choca con la posición que vienen sosteniendo los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes hasta el momento no avanzaron con la implementación de aranceles para estudiantes extranjeros. La normativa modificó la Ley de Educación Superior y mantuvo la gratuidad únicamente para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. A partir de esa reforma, las universidades estatales quedaron habilitadas para fijar aranceles para quienes cursen carreras de grado sin residencia permanente, aunque también se contempla la posibilidad de otorgar becas mediante convenios específicos.

Pese a que la facultad existe desde mayo, ninguna universidad nacional implementó hasta ahora ese esquema de cobro. La ratificación de esta política llegó en un contexto político particular. En la Casa Rosada vinculan la discusión con la ola de publicaciones realizadas por usuarios extranjeros después de la derrota argentina en la final del Mundial, que incluyeron burlas hacia la Selección y comentarios ofensivos sobre el país. Desde el oficialismo consideran que existe una "campaña anti Argentina" en redes sociales y aprovecharon ese escenario para reactivar el debate sobre el acceso gratuito de extranjeros a servicios financiados por el Estado argentino.

El Gobierno ratificó que las universidades le pueden cobrar a los extranjeros

El propio presidente Javier Milei se sumó a esa discusión con mensajes publicados en su cuenta de X. "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", escribió. En otro posteo agregó: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos". En paralelo, La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que los extranjeros sin residencia permanente también deban pagar por la atención en hospitales públicos y por estudiar en universidades provinciales.

El impulsor de la iniciativa fue el jefe del bloque libertario, Agustín Romo. "Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", publicó. El proyecto recibió el respaldo de todos los sectores internos del oficialismo, incluido el espacio de Patricia Bullrich.

La iniciativa sostiene que "no resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento". En diálogo con Infobae, Romo profundizó su postura. v"Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros", afirmó. Y añadió: "Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad".

El legislador también vinculó la iniciativa con las críticas que algunos extranjeros realizaron contra el país. "Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó", sostuvo.

El Gobierno redobla su ofensiva contra los extranjeros y presiona para que las universidades comiencen a cobrarles

Álvarez también justificó la medida asegurando que busca desalentar un fenómeno que el Gobierno denomina "estudiantes golondrina". "La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrinas. Que son quienes vienen a estudiar, se quedan y después al instante se van. Hay empresas que se encargan de eso. En Brasil y en Ecuador existen, por decir algunos casos", explicó. Aunque el Gobierno volvió a instalar el tema con fuerza, las estadísticas disponibles muestran una incidencia muy baja de extranjeros en algunos de los servicios cuestionados. Cuando una discusión similar se abrió dos años atrás, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que los extranjeros representaban apenas el 0,2% de las consultas médicas y el 0,8% de las internaciones en toda la provincia de Buenos Aires.