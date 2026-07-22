Tomás Dente va a la Justicia contra Fernando: lo demandará por "calumnias e injurias"

La feroz interna entre Tomás y Fernando Dente parece haber llegado a un punto de no retorno. Lo que durante años fue una relación rota y cargada de silencios terminó convirtiéndose en una batalla pública que ahora promete trasladarse a los tribunales. Luego de denunciar al aire que su hermano habría instalado en privado la versión de que abusó de él cuando eran chicos, Tomás Dente decidió avanzar con acciones legales y demandará a Fernando por "calumnias e injurias" y por la "falsa imputación del delito sexual".

Tomás Dente va a la Justicia contra Fernando: la guerra entre los hermanos

La confirmación llegó de la mano de su abogado, Marcelo Biondi, quien reveló que la presentación judicial se realizará apenas concluya la feria judicial. "Será por calumnias e injurias, por la falsa imputación del delito sexual", aseguró el letrado en diálogo con La Nación. Según explicó, ya trabajan en la estrategia judicial y buscan reunir testigos que, según sostienen, escucharon a Fernando hacer esos comentarios en privado. "Estamos viendo el tema de las personas a las cuales el hermano le transmitió este delito. Tomás está en diálogo con esta gente que será necesario que presten declaración en su momento", señaló Biondi.

El abogado incluso afirmó que ya tendrían identificadas "unas cuatro o cinco personas importantes para que prospere la querella", quienes podrían declarar que Fernando les habló sobre ese presunto episodio, aunque nunca lo expresó públicamente. Todo explotó hace poco más de una semana cuando Tomás Dente sorprendió con un durísimo descargo en su programa de Net TV.

Visiblemente afectado, acusó a su hermano de difundir una versión gravísima sobre su persona. "Este tipo, que es Fernando Dente, que aparte anda diciendo barbaridades de mí, porque yo me entero de todo, anda diciendo que yo de chiquito le pegaba, lo abusaba, barbaridades", disparó. Luego dejó en claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar. "Puedo ser un montón de cosas, un loco de mier..., agresivo, virulento, amoroso, odioso, puedo ser todo. Ahora, eso no. Lo invito a que se siente en televisión y cuente qué es eso tan íntimo que generó entre nosotros una brecha", lanzó.

Fer Dente

En medio del escándalo, Fernando Dente fue -días atrás- consultado por Ángel de Brito en LAM, donde evitó responder la pregunta central: si alguna vez había dicho que Tomás abusó de él. Su respuesta fue siempre la misma. "Es mi hermano. Es todo lo que voy a decir". Cuando el conductor insistió, el actor volvió a esquivar la cuestión. "Me parece un tema social, me siento irresponsable hablando de algo que afecta a tantas personas, es mi hermano", sostuvo.

Lejos de aclarar el punto que Tomás reclama, Fernando volvió a explicar que hace años decidió poner un límite emocional a esa relación. "Hace un tiempo me di cuenta de que Tomás es mi hermano y que ahí termina el tema", expresó. Y agregó que esa decisión fue el resultado de un largo proceso personal. "Probé un montón de estrategias internas para ver dónde acomodo eso en mi cabeza y en mi corazón. Entender que es mi hermano es lo que acomoda y también tengo derecho a vivir ese proceso de esta manera, diciendo solo eso", explicó.

Además confirmó que hace 17 años no mantiene ningún tipo de vínculo con Tomás. Las declaraciones de Fernando no hicieron más que enfurecer al periodista, que esa misma noche salió nuevamente al aire para responderle. "No me voy a bancar que un pende... maleducado, irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué", disparó. Y cuestionó que la respuesta de su hermano dejara abierta la sospecha. "Al decir solo 'es mi hermano' deja la puerta abierta. Jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?", expresó.

Tomás Dente

Lejos de bajar el tono, continuó con una catarata de acusaciones. "Este tipo no es mi hermano, es un mentiroso. Avivando conjeturas de forma constante", sostuvo. Y fue todavía más lejos al recordar la convivencia durante la infancia. "Pone cara de buenito y te pone la estaca por atrás, siempre fue así, es su esencia. De chiquito me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, arrogante, creído, que se creía más que el resto, que nos miraba desde arriba", afirmó. Para cerrar, remató: "No voy a dejar que un pendejo de m... dé a entender estas cosas de mí, es un mentiroso".

Aunque el enfrentamiento entre ambos lleva casi dos décadas, muchos ubican el punto de quiebre en 2019, cuando Fernando reveló públicamente que antes de morir su madre le confesó que era hijo biológico de un sacerdote. Con el paso de los años, el actor explicó que jamás buscó atacar a su familia y defendió la figura de quienes lo criaron. "Mi mamá era la luz de mis ojos y mi papá también. Nunca dije que mi papá era un monstruo conmigo. Siempre dije que ellos dos tenían un vínculo muy tóxico", aclaró.También aseguró que fue criado "con mucho amor" y que hoy recuerda a ambos con cariño.

Continúa la guerra entre Fernando y Tomás Dente

Respecto de la revelación sobre su origen, reflexionó con una mezcla de humor y resignación. "No juzgo que mi mamá se haya enamorado. Fue un cura, ¿qué culpa tengo yo? Es un novelón. Ojalá se hubiera enamorado del profesor de educación física, pero fue el cura, ¿qué voy a hacer?", comentó. Mientras Fernando mantiene el silencio frente a la demanda que se avecina y se limita a responder "No tengo nada para decir", Tomás asegura que irá hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre.