La mamá de Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "Fue la que detonó esta familia"

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, disparó hacia todos lados luego del dramático robo que sufrió junto a sus nietos en la casa de su hija en la localidad italiana de Galliate. Además de deslizar sospechas de un golpe dirigido, liquidó a Eugenia "La China" Suárez, aunque se cuidó de apuntar de forma directa contra el padre de sus nietas Francesca e Isabella, Mauro Icardi, a quien dijo que todavía quería.

"A esa mujer a mí no me la nombres. Ni hoy ni mañana ni nunca, porque esa mujer fue la que detonó esta familia. Punto final. Para mí es mala palabra", respondió Colosimo cuando le preguntaron por la actriz que sale con el ex de su hija en el streaming Bondi. "Yo sé lo que han sufrido las otras parejas y personas porque he hablado. Y yo sé mis nietas lo que dicen y lo que sienten y cómo la pasan cuando la ven y cuando están. Las nenas no son bebés", añadió en relación al destrato hacia ella.

Lejos de apuntar de forma directa contra el futbolista, señaló que para ella "él no tiene nada que ver". "De 100 hombres 99 son infieles. Una cosa es una cosa chiquita. Y otra cosa es esto, que todos saben los antecedentes de ella", justificó en relación al largo prontuario de Suárez como mujer que seduce a hombres que están en pareja. "Él mismo dijo llorando y pedía por favor, que ella tenía olor. ¿Ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda. Y bueno, algún día se va a dar cuenta. Yo a Mauro lo quiero", argumentó a favor de su ex yerno.

"Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto. A mí no me lo saca nadie de la cabeza y soy libre de opinar y pensar. Sí, la está usando y ella lo usa a él porque aprovecha la economía. Le saca plata. Perfecto. Es un negocio de ellos, no me voy a meter, no me interesa. Lo único que me interesa son mis nietas en Italia", soltó Colosimo, en un claro tono de enojo. "Decile a todas esas señoras del otro lado, que viven de la billetera de Mauro, que nadie inventó el robo, que vayan a la Comisaría", añadió al respecto.

Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi son pareja desde hace dos años.

Un momento de terror

Colosimo contó que los ladrones los sorprendieron cuando se encontraban en el entretiempo de la Final del Mundo, que ella acompañó a Isabella a ir al cuarto de arriba a buscar algo que se había olvidado en la habitación de uno de sus nietos, que no tiene llave. "Siento como una tropilla, creí que jugaban, Benedicto, Constantino y Francesca suben gritando desaforados 'ladri, ladri', que en italiano es ladrones", recordó.

"El más grande entra shockeado con una fuerza que no sé de dónde sacó. Descuelga un cuadro de la pared para correr fácilmente una cómoda antigua. Los dos varones la ponen contra la puerta y me dicen: 'nona, nona: está lleno de ladris'", continuó la madre de Zaira Nara. "Te lo cuento y se me eriza la piel. No se lo deseás a la persona que más odies en el mundo. El momento de pánico, incertidumbre, shock, porque quien se atreve a ingresar a una vivienda, no sabés hasta cuánto se atreve, si tiene arma blanca, si tiene un revolver, si está drogado", manifestó preocupada.

La mujer, al mismo tiempo, deslizó todas las teorías que ponen en duda que haya sido algo el voleo el robo. Según contó, es imposible "llegar a la habitación de Wanda" si no se conoce la casa. "Es como un laberinto por dentro", graficó. "Se llevaron un bolso que tenía toda la documentación de los niños, con doble pasaporte y los permisos de viaje. Los tipos entran a la habitación, se llevan ese bolso y dos carteras, pero nada más. Había relojes, había más dinero y no se lo llevaron", cuestionó Colosimo, luego de decir que los malvivientes "absolutamente" sabían lo que hacían y por dónde se movían.

"Tal vez eran entre tres y cuatro. No lo sabemos porque los chicos vieron cuando ya pegan el salto del dormitorio. Ahí cuando los nenes reaccionan, les ven la cara a los tipos y salen corriendo", aseguró. "Estaban con pasamontañas. Toda la casa tiene cámaras. Francesca le vio los ojos. Quedó aterrada", lamentó.

Wanda Nara y su casa de Italia de fondo, la misma en la que ingresaron a robar durante la Final del Mundial 2026.

"Sentíamos que andaban por abajo. Empezamos a llamar a la Policía desde todos los celulares, a Maxi, a Wanda, a un amigo mío que tiene muchos contactos. Yo le pregunté a las nenas: '¿por qué no llamaste a tu papa?'. 'Porque mi papá estaba lejos. Llamé a las personas que estaban cerca. ¿Qué podía hacer? Estaba lejos'", confesó Nora. "Yo hace 20 años que vengo a Italia. Todos los de acá me dijeron: '¿En Galliate te robaron?'", cerró, dándole rienda suelta a la conspiración.