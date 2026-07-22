Caputo va por los "dólares del colchón": presentará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados con el objetivo de corregir aspectos de la ley vigente e incentivar la incorporación de los llamados "dólares del colchón" al sistema financiero formal.

Luis Caputo en el Latam Economic Forum

La nueva versión de la norma surge tras reuniones entre el equipo económico y especialistas tributarios, quienes plantearon modificaciones para eliminar trabas que, según señalaron, desalentaban la adhesión de los contribuyentes al régimen. El principal objetivo del proyecto es promover la regularización de parte de los US$ 170.000 millones que, según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema bancario.

Para el Gobierno, esos recursos podrían transformarse en financiamiento para inversiones, infraestructura y pequeñas y medianas empresas. Entre los cambios más importantes, el proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que establecía la legislación actual, ampliando el universo de personas físicas y jurídicas que podrán adherirse al régimen. Además, introduce modificaciones en la definición de "discrepancia significativa", uno de los puntos más cuestionados por tributaristas y contadores.

La iniciativa también busca brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar fondos, luego de que la primera versión de la ley registrara una adhesión inferior a la esperada. En paralelo, el Gobierno mantendrá el 27 de julio como fecha de vencimiento para el pago del Impuesto a las Ganancias, mientras que la presentación de la declaración jurada fue postergada hasta el 27 de agosto, con la expectativa de que para entonces el Congreso ya haya aprobado la nueva normativa.

Caputo presenta el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar el ingreso de los "dólares del colchón"

Caputo defendió la iniciativa al sostener que el ahorro fuera del sistema financiero "pierde poder de compra" y que su incorporación a la economía formal permitiría fortalecer el crédito y financiar proyectos productivos. Ahora, el oficialismo apuesta a obtener el respaldo de la Cámara de Diputados para que la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal entre en vigencia antes de fines de agosto y logre una adhesión mayor a la registrada con el régimen original.