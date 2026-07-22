Rosalía rompió el silencio y explicó por qué se subió a la campaña antiargentina de Mía Khalifa

Cuando la cancelación parecía ser el destino final de la Motomami en Argentina, apareció la respuesta más esperada. Tras horas de silencio sepulcral, una ola de reventa de entradas y una atendida letal de Lali Espósito, Rosalía rompió el silencio, pidió perdón y explicó por qué compartió un mensaje antiargentina.

La catalana, que está a días de aterrizar en Buenos Aires para sus shows en el Movistar Arena, sintió el rigor del público argentino y no le quedó otra que salir a dar la cara. A través de una historia de Instagram, con una bandera argentina de fondo (buscando sellar la paz a toda costa), la artista fue contundente y se justificó con una frase que busca desactivar la bomba antes de que explote en el escenario: " Le dí a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooon ". El posteo cerró con emojis de caritas llorando.

Rosalía en su tour Lux

Para entender este pedido de disculpas, hay que recordar el "pecado" que cometió la española apenas terminó la final del Mundial 2026. Rosalía quedó en el ojo de la tormenta tras compartir en su cuenta de TikTok un video de la influencer Mía Khalifa, quien festejaba desaforadamente la victoria de España sobre la Selección Argentina.

En el video, Khalifa aparecía burlándose de la derrota nacional con un fragmento de La Perla, un hitazo del último disco de Rosalía y, la estrofa elegida fue como un puñal para los hinchas: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía". Para el colmo de los colmos, el video incluía un texto picante: " Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas ".

El fuerte pedido de perdón de Rosalía

Aunque originalmente la letra de Rosalía habla de una relación tóxica y no tiene nada que ver con la pelota, el hecho de que la cantante lo reposteara sin anestesia justo después de la Final fue interpretado como una traición absoluta. La furia fue tal que los fanáticos iniciaron una campaña masiva para devolver sus tickets de los shows del 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Ahora, con este "Perdooooon" público y la excusa de que "ni leyó lo que ponía", Rosalía intenta reconstruir el vínculo con el público más pasional del mundo. ¿Le creerán los argentinos o el "mala mía" no alcanzará para llenar el Movistar Arena? La tensión es total.