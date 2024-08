¿La casta tiene miedo? Con la dieta de un sólo Senador se podrían pagar los sueldos de 17 docentes o 10 médicos

Casi como si eligiera reírse en la cara de los millones que los votaron para terminar con "la casta" y de quienes no llegan a fin de mes trabajando de sol a sol, la vicepresidenta Victoria Villarruel aprobó para los senadores el nuevo aumento de sueldos que se le otorgó a los trabajadores del Poder Legislativo y que dejó las dietas de los legisladores en los 8,3 millones de pesos. Sí, todo mientras que los docentes no llegan al medio millón y los médicos no andan muy lejos de eso.

El aumentazo de los senadores es aún más obsceno y repudiable en el marco de las estadísticas que en los últimos días ofreció Unicef, acerca de que un millón de niños se va a dormir sin cenar en la Argentina. Al mismo tiempo, la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó datos que afirman que "a fin del año pasado el 62,9 por ciento de los niños y adolescentes vivía en situación de pobreza y el 16,2 vive en situación de indigencia".

Lo cierto es que de esta subida de sueldos no se hace cargo nadie en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA): el incremento es de un 3,5 y un 3 por ciento que fue para los meses de julio y agosto, respectivamente. "Sólo decido sobre las paritarias de los empleados", confesó Villarruel en un intento de desligarse de la decisión. En una historia de Instagram respondió a una acusación sobre su voluntad de aumentarse los sueldos. "Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados", respondió la vicepresidenta.

La historia que subió Victoria Villarruel para defenderse de las agresiones en su contra por el aumento a los senadores.

Sobre el tema también se refirió el presidente Javier Milei, quien buscó escribir un nuevo capítulo en la interna con su vice y soltó que la acción "es una traición al pueblo argentino". Allí aseguró que los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde el 10 de diciembre. "Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores", reconoció.

"Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos. No se quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto", señaló.

Javier Milei y su duro descargo contra el aumento que se dieron los senadores.

Las comparaciones son odiosas

Lo más polémico del aumento no es la cifra en sí. El problema es cuando se la relativiza y se la contrasta con otros rubros donde los trabajadores tienen una enorme responsabilidad. En ese sentido, de acuerdo a los últimos acuerdos paritarios, una maestra de grado cobra 469.780,02 por turno, con un básico que es de 214.496,32. Este número cambia cuando se llega a la jornada completa. Allí se llevan en mano 939.560,04, pero con un básico de 428.993,71.

"Es cada vez más clara la distancia entre los senadores con lo que le ocurre al conjunto de los trabajadores y en especial a la docencia. Tenemos una situación gravísima. Tenemos a la totalidad de la docencia del país con salarios por debajo de la línea de la pobreza", aseguró ante BigBang la diputada nacional por el Frente de Izquierda Romina del Plá, quien denunció que, mientras tanto, ya tiene media sanción el proyecto para declarar a la educación servicio esencial.

"Esto no es para darle importancia a la educación, para mejorar el presupuesto, para obligar al Gobierno nacional que le ejecute, para garantizar que haya condiciones de infraestructura, para mejorar las becas y para no recortar el salario a los docentes. No. Es solamente para limitar el derecho a huelga en la docencia", adelantó la diputada que también es docente.

La diputada nacional Romina del Plá además es docente bonaerense.

Del Plá aseguró que "Milei es un hipócrita" por su cuestionamiento al aumento a los senadores. "Lo que él no cobra de forma directa, lo hace de forma indirecta, con todos los favores que le hace a las empresas amigas y que, obviamente, se lo retribuyen con creces", denunció. "Recordemos que el Frente de Izquierda tiene su proyecto presentado de que ningún salario de ningún funcionario puede ser más que cuatro salarios mínimos", finalizó.

Estos números son esclarecedores comparados a las dietas de los senadores. Es que sólo con las dietas de un senador, se podrían pagar 17 turnos docentes. La diferencia se achica casi a nueve cuando se analiza respecto a los maestros y maestras de jornada completa. Todo es mucho peor aún cuando se compara con un preceptor, que cobra 394.281,10 y un básico de 194.997,24. Allí, con el monto que percibe un senador, se pueden pagar 21 preceptores.

"El ajuste no pasa sólo por el Gobierno nacional. También pasa por los gobernadores de las provincias. Incluso si vas a los municipios o al interior del país, los salarios son aún más bajos. Y los presupuestos para la salud pública también", explicó ante BigBang Mónica Méndez, consejera directiva provincial de la CICOP que representa a los trabajadores de la salud bonaerenses.

CICOP nuclea a los médicos y médicas bonaerenses.

Según detalló, "un profesional que ingresa a la Provincia gana alrededor de 800.000 mil pesos". Esto quiere decir que con el sueldo de un senador, se pagarían 10 médicos bonaerenses. "El que hace más de 20 años que trabaja estará alrededor de 1.200.000", precisó la dirigente de Salud en Marcha, antes de denunciar que "el ajuste cae sobre los trabajadores".

La referente alertó que "hoy la población cada vez va más al hospital público, producto de perder su obra social, tenerla deficiente o perder su trabajo" y aseguró que "esto recae sobre los trabajadores de la salud, con mayor atención con el mismo recurso humano". A su vez, como solución pidió que "los senadores, los diputados" cobren "igual que un trabajador, así como lo hacen los diputados del Frente de Izquierda".