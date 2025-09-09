La Comisión Libra avanza y complica al Gobierno: citaciones, tensión y acusaciones de encubrimiento

Tras el contundente triunfo del peronismo en las legislativas, la oposición redobló la presión sobre la Casa Rosada y mantiene en el centro del debate el escándalo por la criptoestafa $Libra, un caso que amenaza con transformarse en uno de los grandes dolores de cabeza políticos del presidente Javier Milei junto al escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"En honor a las ideas libertarias de Javier Milei", así vendían a la criptomoneda $Libra sus creadores.

El presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), convocó para este martes a las 16 hs la primera tanda de declaraciones testimoniales, buscando obligar al oficialismo a dar explicaciones políticas por las denuncias de corrupción que salpican al círculo íntimo presidencial. Entre los primeros citados figuran el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y la ex jefa de la Unidad de Tareas de Investigación de $Libra en el Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo. También fueron convocados los ex funcionarios de la OA Luis Villanueva y José Mazzoni.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

La meta: reconstruir cómo actuó -o dejó de actuar- el Gobierno cuando estalló el escándalo del token libertario. El clima se tensó en las últimas horas cuando Melik se negó a recibir la notificación formal de citación y obligó al oficial notificador a fijarla en la puerta de su despacho. Con el trámite ya cumplido, el funcionario deberá presentarse hoy ante los diputados.

De lo contrario, Ferraro podría pedir una segunda notificación y, en caso de nueva ausencia, solicitar la intervención de la Justicia para garantizar su comparecencia por la fuerza pública. La jugada de Melik alimentó el discurso opositor de que el Gobierno busca "bloquear" el avance de la investigación. "Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Dicho esto, lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública", disparó Ferraro en redes sociales.

La agenda de testigos aprobada por la comisión promete más sobresaltos en la Casa Rosada: además de Melik y Zicavo, fueron citados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (también señalada como la arquitecta del armado y como beneficiaria de un esquema de coimas en perjuicio de los discapacitados), el vocero Manuel Adorni, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el presidente del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

El posteo de Maxi Ferraro

Los legisladores también enviaron un extenso cuestionario al propio presidente Milei para que explique cómo obtuvo la dirección del contrato del token Libra que él mismo difundió en su cuenta de X, y si posee billeteras virtuales habilitadas para operar criptoactivos. Además, se buscará tomar testimonio a empresarios y figuras clave del ecosistema cripto, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Diógenes Casares y Charles Hoskinson. Incluso será convocado el traductor presidencial Walter Kerr, quien habría estado presente en reuniones entre funcionarios y Hayden Davis, creador de Libra.

Gráfico de $Libra cuando desplomó sus precios

La situación de Melik es particularmente delicada. El funcionario ya fue denunciado penalmente por Ferraro y la diputada Mónica Frade por presunto abuso de autoridad y encubrimiento, luego de exonerar a Milei de toda responsabilidad en el caso Libra sin agotar la investigación. Los legisladores pidieron a la Justicia que analice las comunicaciones de Melik con el Presidente, su hermana, el asesor Santiago Caputo y otros funcionarios para determinar si existió injerencia política.

Para la oposición, el avance de la Comisión Libra es una prueba de fuego para el oficialismo. "Si de verdad quieren hablar de transparencia, lo primero es dejar de blindar a los amigos del poder", remarcan en la CC. La Casa Rosada, por su parte, se mantiene en silencio y cuestiona la legitimidad de la comisión, aunque especialistas en derecho parlamentario recuerdan que el propio oficialismo apoyó en el pasado proyectos similares que habilitaban la comparecencia compulsiva de funcionarios.