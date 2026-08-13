La crueldad no para: sigue el hostigamiento contra Ian Moche

El hostigamiento contra Ian Moche no se detuvo. Después del video en el que el adolescente expresó que está cansado y que "ya no da más", su mamá, Marlene Spesso, habló con BigBang y contó cómo comenzó el último episodio de violencia que atraviesa la familia.

"Estos mensajes los recibimos el sábado primero de agosto a las 3 de la mañana. Son 10 audios y nosotros estamos acostumbrados a recibir audios porque hay mucha gente ciega que nos envía audios, así que es una forma de comunicarnos con ellos, así que para mí era una persona que nos estaba contando algo, que necesitaba algo, por eso los escuché", relató.

Ian Moche

Marlene explicó que una parte del material no fue difundida por su contenido: "Eso es una parte de lo que se puede llegar a escuchar porque tiene una connotación tanto pedofílica como homofóbica. Entonces decidimos no exponer esa parte, hicimos la denuncia, hicimos la denuncia primero en la comisaría, después fuimos a la DDI para que permitan el teléfono y la tiene la fiscalía 15 de la provincia de Buenos Aires. La denuncia contra este señor, Javier H. Santaella, la tiene la Fiscalía n°3", señaló.

La madre de Ian sostuvo que el origen de la violencia está también en los discursos públicos que ponen en duda el diagnóstico de su hijo. En ese sentido, apuntó contra Lilia Lemoine, quien había cuestionado que Ian fuera autista y había atacado a su mamá: "Y acá es la la parte donde a mí me preocupa porque diputada pueda decir que mi hijo no es autista, sembrar esa duda, sembrar esa inquietud en la sociedad, en los trolls, en los haters y ya se da por asentado que Ian en ese autista vulneran sus derechos, vulneran su identidad, lo hacen sentir culpable", expresó.

Lilia Lemoine

Marlene recordó que se trata de un menor y cuestionó la falta de respuestas institucionales: "Estamos hablando de un menor de edad, creo que la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes esto lo marca perfectamente que no actúe ningún juez, ningún fiscal, nadie me sorprende, o sea, es como decir, hasta dónde llegamos".

La madre contó que acompañó a Ian para que pudiera grabar el video en el que denunció el hostigamiento y pidió ayuda: "Él está cansado, necesita hablar y desahogarse porque ese enojo esa ira queda dentro y por eso lo acompañé a que él haga el video", explicó.

También rechazó la idea de que Ian sea un operador político o que pase todo el día hablando de política: "Yo creo que la gente también cree que Ian está a las 24 horas en en dando un libreto sobre política, sobre que es peronista, que es cuca y él no tiene bandera política", dijo y aclaró: "Lo único que quiere es una sociedad más amigable, realmente quiere mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad".

La campaña contra Ian comenzó después de que se convirtiera en una de las voces más visibles contra los recortes en discapacidad del Gobierno de Javier Milei. El Presidente lo cuestionó públicamente en redes sociales y luego Lilia Lemoine se sumó a los ataques, poniendo en duda su diagnóstico y señalando a su madre.

La Justicia intimó a la diputada a abstenerse de realizar menciones directas o indirectas sobre Ian y sobre su condición dentro del espectro autista. La medida fue dictada como una decisión preventiva mientras avanza la investigación, pero todavía falta resolver si las expresiones de Lemoine estuvieron protegidas por la libertad de expresión o si vulneraron los derechos del menor.

Lo que sí está claro es que si la diputada vuelve a referirse públicamente a Ian, podría enfrentar una causa por desobediencia. La resolución de fondo, sin embargo, todavía está pendiente.

Ian Moche

Marlene reclamó una reacción más firme del Poder Judicial y de las instituciones: "Necesitamos una justicia que se ponga las pilas, hubo muchas fundaciones que se pusieron en contacto como el Foro de la niñez y, después del video de Ian creo que se pudrió todo y entendieron que es un niño de 13 años". Su pedido fue directo: "Olvidemos la discapacidad, es un niño de 13 años que está siendo hostigado por un Presidente y por una Diputada".

También cuestionó a quienes le sugieren sacar a Ian de las redes para protegerlo: "A veces me dicen 'sacá lo de las redes a Ian', pero si las redes son las que nos informan, o sea, siempre la víctima es la que se tiene que correr".

Lilia Limoine junto a Milei

Y cerró con una pregunta que apunta al centro del conflicto: "¿La sanción no tendría que estar para la persona que está ejerciendo la violencia? ¿Por qué Ian tiene que dejar de hacer lo que le gusta? Por qué la víctima es la responsable cuando el que tendría que dejar de hacer publicaciones negativas hacia un menor es él?".

El caso ya no puede ser presentado como una simple pelea política en redes. Ian Moche es un menor que denuncia hostigamiento, una familia que presentó denuncias y una Justicia que ordenó a una diputada dejar de nombrarlo. Mientras se espera la resolución definitiva, este nene continúa expuesto a ataques y su mamá insiste en algo elemental: no debe ser él quien abandone su voz, sus espacios y sus derechos para que los adultos con poder puedan seguir agrediéndolo sin consecuencias.