Paro universitario: la medida fue contundente en todo el país, pero el Gobierno le bajó el precio y la tildó de "muy política"

Las universidades nacionales de todo el país se vieron paralizadas este miércoles en el marco del paro sectorial de 24 horas que impulsaron desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FreSU Federal) en rechazo a la falta de presupuesto y en un reclamo directo al Gobierno nacional para que garantice la aplicación de la Ley de Financiamiento. El apoyo de los estudiantes fue fundamental y hasta estuvieron en el acto que se hizo en el Obelisco y desde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) tildaron la medida de opositora y "muy política".

La contundencia de la acción fue puesta en duda el último martes luego de que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, confirmara que las facultades que representa tendrían sus puertas abiertas. Sin embargo, y pese a la definición que parecía que complicaría el asunto, el centro de estudios que conduce fue uno de los más afectados por la huelga.

Una imagen de la cuarta marcha universitaria contra el ajuste que se realizó en mayo.

"Fue un paro muy importante", señaló ante la Agencia Noticias Argentinas la secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Pilar Barbas. La dirigente confirmó la representación estudiantil dentro de la medida y remarcó el rol que tuvo su sector en el respaldo de la acción. y la solidaridad con el reclamo de los docentes que cuentan con un atraso salarial "superior al 28%".

"El Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo", explicó ante NA, la secretaria general del gremio, Laura Carboni.

La secretaria general de la AGD-UBA, Laura Carboni.

Según reporto la agencia de noticias, las instituciones más afectadas fueron la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otras casas de altos estudios.

Por otro lado, desde el Gobierno nacional aseguraron estar al día con las transferencias que hacen a la Ley de Financiamiento. En ese sentido, una fuente libertaria de primer nivel destacó ante NA que el paro fue "muy político" y que "los gremios ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente". El oficialismo optó por asegurar que no existen motivos para la huelga, cuando la contundencia que tuvo se contrasta con esa posición.

Universidades intiman al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento

Según informaron, en la gestión actual los aumentos salariales estuvieron por encima de la inflación y, tal como detallaron desde Capital Humano a NA, "se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecido oportunamente". Por otro lado, también se opusieron a lo que aseguraron haber cumplido, porque rompe con las metas del pacto fiscal, y señalaron su confianza en la Justicia para que resuelva a favor su reclamo y no se aplique la normativa.

"Quisieron aprovechar lo que pasó con la ley de Tierras, Malvinas, la marcha de los científicos, y armaron este paro. Pero les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases", aseguraron desde el Gobierno. "Solo se sintió en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la UBA, pero en el interior las clases se realizaron con normalidad, no tuvo correlato", indicaron, para restarle importancia a la medida.