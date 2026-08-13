Tras despedir a su papá, Messi regresó a las canchas y recibió un abrazo que nadie esperaba

Si bien el posteo de Lionel Messi para despedir a su papá asustó a más de uno cuando el capitán escribió: "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", en la noche del miércoles volvió a las canchas.

El capitán argentino pasó unos días en Rosario junto a sus seres queridos atravesando este doloroso momento. Este miércoles regresó a Estados Unidos y quiso estar presente en el partido que Inter Miami disputó ante León por la Leagues Cup.

Lionel Messi volvió a jugar tras el fallecimiento de su papá

Cuando todo hacía pensar que iba a tomarse unos días antes de volver a jugar, especialmente después de publicar una conmovedora carta para despedir a su padre, Leo se hizo presente en el estadio. Tras permanecer en el banco durante el primer tiempo, ingresó en el complemento y recibió una ovación de todo el público .

Aunque no contó con demasiadas oportunidades para convertir —la más clara fue un tiro de esquina que estuvo cerca de terminar en gol olímpico—, el rosarino se mostró activo frente a un conjunto mexicano que logró imponer condiciones y terminó llevándose la victoria por 3 a 2.

Messi recibió el cariño de los hinchas en cada pelota que tocó y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche con Jhohan Romaña, el ex defensor de San Lorenzo, quien lo abrazó en pleno partido después de frenar una acción ofensiva del argentino: "Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño", escribieron desde las redes sociales del club mexicano junto a la foto del abrazo entre ambos futbolistas.

Al finalizar el encuentro, sus rivales también se acercaron para saludarlo e incluso pedirle su camiseta. Sin embargo, este miércoles se vio a un Lio diferente: cabizbajo, serio y apurado por abandonar la cancha.

Messi vivió un emotivo momento con Jhohan Romaña

Incluso quedó una imagen que no pasó inadvertida. El capitán se retiró todavía con la camiseta puesta y sin realizar el tradicional intercambio con alguno de sus rivales. ¿Habrá decidido guardarla para él? Después de todo, fue la primera camiseta que utilizó en un partido después de la muerte de su papá . Un recuerdo que, más allá del resultado y de cualquier estadística, seguramente tendrá un significado completamente distinto a todos los demás.

¿Quién es Jhohan Romaña?

Nació el 13 de septiembre de 1998 en Apartadó, Antioquia. El defensor central se destaca por su fortaleza física, velocidad y solidez en los duelos individuales.

Su trayectoria profesional incluye pasos por diferentes ligas. Comenzó su carrera en Colombia y luego tuvo una etapa en Club Guaraní de Paraguay, donde logró mayor exposición internacional. Más tarde llegó al fútbol argentino para defender los colores de San Lorenzo de Almagro, donde consiguió ganarse rápidamente el cariño de los hinchas gracias a su entrega dentro de la cancha.

Actualmente milita en Club León de la primera división de México, donde volvió a cruzarse con el fútbol argentino, aunque esta vez frente al jugador más importante de su historia.

Más allá de sus cualidades futbolísticas, Romaña terminó convirtiéndose en protagonista de una de las postales de la noche. Durante unos segundos dejó de importar la camiseta, el resultado y hasta la competencia: su abrazo a Lionel Messi fue el gesto de un futbolista hacia otro que acababa de atravesar una de las pérdidas más dolorosas de su vida.