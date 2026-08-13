Se activa el peronismo: así fue la cumbre para reagrupar al PJ de cara al 2027

Germán Martínez le abrió la puerta al peronismo unido. Con tono decidido y confiado explicó punto por punto cómo fue la reunión que se sostuvo en un hotel de Retiro en la que participaron tres actores que, sólo hace unos meses atrás parecían desperdigados: Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa junto a los cuatro gobernadores que se le pararon de manos a Javier Milei -Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)- y también dijo presente José Mayans que preside la cámara de Senadores en representación del espacio del campo nacional y popular.

Esta nueva versión del partido peronista se dejó ver en los estudios de Carnaval Stream en presencia de Jorge Rial y Viviana Canosa, que conducen el programa Revueltos, donde profundizaron sobre el malestar social creciente pero sobre todo en la idea de cómo recuperar la capacidad de representar a quienes atraviesan dificultades económicas.

Germán Martínez en Carnaval Stream

Sobre la reunión, Martínez fue contundente: la reunión se da en un contexto en el que La Libertad Avanza tuvo una de sus semanas más trágicas tras perder la Ley de Tierras. Sobre esto, explicó: "Fue una gran tarea de nuestros Senadores y de la gran movilización popular que se generó después de la famosa bandera de la Selección y el Gobierno sale a operar con la suspensión de las PASO". Este punto, es fundamental para la sostenibilidad del Milei en el Ejecutivo, algo que no deja dormir a Karina Milei; sin embargo, Martínez advirtió: "Lo único que le interesa a Milei es la reelección, el resto no le interesa un carajo".

En la misma línea, expresó que las PASO son un "elemento muy importante de sostener para generar una propuesta de una estrategia electoral amplia, convocante y potente", dijo y ahí vino la novedad: "Lejos de buscar un carácter monocolor, podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político; vamos a salir a hablar con otros espacios, gobernadores, senadores y diputados".

Javier y Karina Milei

Contundentemente, expresó: "Los que le voten a Milei la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de cuatro años más de este infierno si Milei es reelecto", dijo hablandole directamente a los 300 desempleados que generó el sistema político-económico del tándem Milei-Caputo y a las 26 mil PyMes que cerraron, a los 6 millones de argentinos que deben cifras exorbitantes y hasta nombró a los 5 millones de jubilados que cobran ingresos de miseria.

Entonces, ¿cuál es la tarea que el peronismo unido tiene por delante? Martínez lo explicó en pocas palabras y dejó claro que en la reunión entre Kirchner-Kicillof-Massa "nadie puso el carro adelante del caballo": "Fue importante por la posibilidad de dialogar entre nosotros, fijarnos objetivos en común", dijo y reivindicó: "Soy de la idea del que nos tenemos que apoyar sobre la espalda del que caminó antes". De todas maneras, fue realista en un punto: "Esperemos que podamos consolidar un camino de trabajo conjunto, sereno y que sepan que todos los compañeros y compañeras vamos a trabajar juntos en el diseño de una estrategia electoral ", dijo haciendo hincapié en que será "amplia, convocante, competitiva y potente".

Massa, Máximo y Kicillof

💣Bombita. Germán Martínez confirmó que Cristina Fernández de Kirchner estuvo en pleno conocimiento de todo lo que sucedió en la reunión del círculo rojo peronista.

Ahora bien, sobre los puntos que se tocaron de cara a cómo se seguirá actuando el peronismo en cuanto y en tanto sea opositor al gobierno de las fuerzas del cielo, donde los y las argentinas están -en su mayoría- pasando por momentos de mucha crisis por endeudamiento. Sobre ésto Martínez explicó: "Logramos diseñar dos grandes iniciativas que pueden presentarse para poder lograr que esto se apruebe,", dijo haciendo también referencia a que en dos oportunidades pidieron sesión para tratar el tema del endeudamiento pero que ambas terminaron en la nada por falta de quórum.

Cristina Fernández de Kirchner

"En algún lugar hay que recrear una gran coalición que represente a esa enorme mayoría a de argentinos que está pidiendo un cambio; una coalición que esté parada sobre valores nobles, que cuando los argentinos y argentinas miren a esos candidatos, se sientan representados", dijo Martínez en referencia a cómo se parará el peronismo de cara a 2027 y, sobre una posible, eventual e incómoda presencia de Victoria Villarruel, confirmó: "Si cree que tiene algo para aportar en términos de representación política en términos de proyecto de país, bienvenido, que lo haga por su lado, no está mal ", expresó y dejó claro que si bien Villarruel hace de todo para derrocar a los hermanos Milei, " la mejor oposición al gobierno es el peronismo, siempre y en todo lugar ".

En cuanto a la "pedagogía de la política", Martínez refirió: "Perón, Evita, Néstor, Cristina nos enseñaron a mirar a los ojos, con la frente alta y tantos compañeros y compañeras dejaron la vida por la República Argentina y eso te pone también con otra actitud".

Victoria Villarruel

Además, aparecieron las palabras mágicas: perspectiva de futuro. Cómo se ve el peronismo de cara a las elecciones de 2027, con qué jugadores, con qué herramientas y desde qué lugar. Germán Martínez fue claro: "Hubo cosas nuestras que alejaron a un sector de argentinos y argentinas", dijo y siguió: "Hay que recuperar el puente de confianza con esos ciudadanos para que te puedan escuchar y prestar atención cuando se habla del futuro de su vida".

A continuación, 10 de las frases más relevantes dichas por Germán Martínez en Revueltos: