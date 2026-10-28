La fuga de Flávio Bolsonaro: cruzó por Misiones, voló a Ecuador y va rumbo a Estados Unidos

"Voy a entregar mis pasaportes, me voy a defender. No abandonaré Brasil". Lo dijo Flávio Bolsonaro el lunes por la mañana. Nueve horas después, una caravana salía del complejo donde vive en Brasilia. Fue el comienzo de una fuga que atravesó tres países en menos de 48 horas y que terminó con el excandidato presidencial camino a Estados Unidos, violando la orden de la Justicia brasileña que le prohibía salir del país.

Todo empezó el domingo por la noche mientras Lula da Silva festejaba su triunfo en el balotaje, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes firmaba la orden que le prohibía a Flávio salir de Brasil y lo obligaba a entregar sus pasaportes. El lunes por la mañana, la Policía Federal lo notificó en plena calle, cuando salía de visitar a su padre Jair Bolsonaro, y él grabó un video en el que prometía quedarse a dar pelea.

Flávio Bolsonaro

Esa misma noche, a las 20, la caravana dejó su casa en Brasilia pero casi al mismo tiempo, aterrizaba en el aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, de la empresa Baires Fly S.A., llegado desde Aeroparque. El avión se quedó estacionado en Misiones durante casi un día entero, esperando.

El martes por la mañana, las versiones de una fuga ya circulaban por todas partes y hasta Migraciones salió a aclarar que "no registra ingreso alguno" de Bolsonaro a la Argentina, y su jefe de campaña, Rogério Marinho, fue terminante: "Eso no sucedió". En ese momento, técnicamente, era cierto: Flávio todavía no había cruzado.

Bolsonaro junto a Rogério Marinho

Sin embargo, lo hizo esa misma noche a las 22:50 del martes; el senador, su esposa y sus dos hijas atravesaron el Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Cuarenta minutos más tarde, a las 23:30, la familia ya estaba arriba del avión privado, con un plan de vuelo que declaraba como destino Guayaquil, Ecuador.

El Gulfstream despegó de Misiones a las 00:21 del miércoles y, para evitar el espacio aéreo brasileño, voló sobre Paraguay. A las 2:01, mientras el avión seguía en el aire, Migraciones dio marcha atrás con un comunicado que confirmaba todo . A las 5:46 aterrizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, y después de la escala volvió a despegar con destino a Miami.

Lo que terminó admitiendo Migraciones

El comunicado de madrugada fue exhaustivo: "La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 horas del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes".

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Y precisó: "A las 23.30 la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo". Es decir: para la Argentina no había ninguna alerta que impidiera su paso, aunque en Brasil tenía prohibido salir del país.

Al momento se esperan novedades sobre cómo seguirá el caso y, según un vocero del Departamento de Estado confirmó que Washington otorgará visas a Flávio y a su familia. Sus aliados aseguran que el gobierno de Donald Trump le ofrecería asilo político, una figura que protege a quienes demuestran haber sufrido persecución o tener un temor fundado de sufrirla en su país. Por ahora es solo una versión. El diario brasileño Metrópoles deslizó que podría dar una conferencia de prensa esta semana, posiblemente en Washington.

Donald Trump

Lo cierto es que Flávio Bolsobnaro está bajo la lupa en al menos dos causas por presunto lavado de dinero. La primera investiga el financiamiento de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre, con 10 millones de dólares atribuidos al banquero Daniel Vorcaro, hoy detenido. La segunda, conocida como causa Willer Tomaz por el nombre del abogado involucrado, apunta a un esquema de lavado a través de una casa de apuestas. Hay además otros dos expedientes menores. Ninguno tiene condena, pero alcanzaron para que Moraes le prohibiera salir del país.