Caso $LIBRA: apelaron el sobreseimiento de Milei y reaparecen las llamadas de 17 minutos antes del tuit

La causa $LIBRA se cerró hace apenas unos días y ya volvió a abrirse. Es que Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que asegura haber perdido dinero con el lanzamiento y desplome de la criptomoneda que promocionó Javier Milei, apeló el sobreseimiento del Presidente, de Karina Milei y de los otros nueve imputados. Para el Gobierno, que ya celebraba el cierre, el tema vuelve a la agenda judicial.

Es la primera impugnación contra la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y la firman los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Hay una particularidad: Marchetto ya no es querellante, porque la Cámara Federal confirmó que lo apartaran. Pero como la Cámara Federal de Casación Penal todavía tiene que resolver si recupera ese lugar, argumentó que necesita objetar el cierre ahora, antes de que la discusión sobre su rol pierda sentido. Otros damnificados excluidos anticiparon que harán lo mismo.

Los hermanos Milei habían sido sobreseídos

El argumento central del recurso es una distinción técnica pero clave. Palabras más palabras menos, una cosa es decir que no hay pruebas suficientes para acreditar un delito, y otra muy distinta es afirmar que los hechos no constituyen delito . Según Marchetto, el juez fue directo al sobreseimiento sin explicar por qué correspondía terminar la investigación con medidas de prueba todavía pendientes.

El escrito también apunta contra el fiscal Eduardo Taiano: le atribuye demoras para producir pruebas, que no llamara a testigos relevantes y que no pidiera indagatorias. Y le reprocha haber pedido el cierre cuando todavía no habían concluido diligencias que su propia fiscalía había ordenado: "Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado", planteó.

Eduardo Taiano

Entre las medidas que reclama aparecen las pericias sobre los teléfonos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, mencionados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis. También objeta que nunca declararon Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda y Yanina Nicoletti, la primera abogada de Davis en el país. Para el inversor, esas pruebas pendientes y la falta de indagatorias a los once imputados debían analizarse antes de dar el caso por terminado.

Tres llamadas y un tuit

El recurso vuelve a mirar el reloj del 14 de febrero de 2025. Según los registros que cita, Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, llamó al Presidente a las 18:44:32, a las 18:54:38 y a las 18:58:02, y a las 18:56:22 hubo una llamada entrante del operador. El posteo de Milei que promocionaba $LIBRA salió a las 19:01:22.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

El escrito suma otro dato llamativo: unos 22 segundos antes de la publicación presidencial, 74 billeteras hicieron 87 transacciones por alrededor de 13,5 millones de dólares. Es decir, alguien compró antes de que el resto del público se enterara de que la moneda existía.

Marchetto lo resumió así: "Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo".

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

Para el denunciante, esas tres piezas (las llamadas, las compras anticipadas y el tuit) tienen que analizarse juntas para saber si hubo coordinación entre los organizadores y quienes operaron con información privilegiada. Por eso pide además seguir el rastro del dinero de los compradores, identificar a quién llegó y qué relación tienen esos destinatarios con los responsables del lanzamiento. Ahora la pelota la tiene la Cámara. Javier Milei y su hermana siguen sobreseídos, pero la causa $LIBRA, que el oficialismo daba por cerrada, todavía no terminó.