La grieta não tem fim: Bolsonaro apelará la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe y el fallo divide al país

Luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenara a 27 años y tres meses de prisión al ex presidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado que realizó el 8 de enero de 2023, la defensa del dirigente de extrema derecha aseguró que apelará el fallo que dividió al país. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó el proceso, al igual que la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los magistrados del STF determinaron que la toma y vandalización de los edificios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de aquella jornada fueron parte de un hecho tipificado como atentado contra el Estado constitucional, que tuvo el fin de desconocer el resultado electoral para mantenerse en el poder y desconocer lo establecido por la Constitución local.

Jair Bolsonaro y sus lágrimas.

Tras la confirmación que dejó en lágrimas al ex presidente de 70 años, que podrá apelar prisión domiciliaria por su estado de salud, sus abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno señalaron las penas como "absurdamente excesivas y desproporcionadas" y afirmaron que analizarán "la sentencia para presentar un recurso".

"La defensa del ex presidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria", escribieron los letrados. En ese sentido remarcaron que el condenado no participó de ninguna de las movilizaciones. "Expresamos nuestro descontento por la falta de tiempo para analizar las pruebas que pesaban contra nuestro cliente, lo que limitó nuestra actuación", consideraron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió a la provocación estadounidense.

Las repercusiones internacionales que generó la condena a Bolsonaro también ya se pusieron de manifiesto. Luego de la amenaza de Rubio, el Ministerio de Relaciones Exteriores local lanzó un comunicado para repudiar la intromisión. "Seguiremos defendiendo la soberanía del país ante agresiones e intentos de injerencia, vengan de donde vengan. Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia", respondieron.

Rubio había lanzado una dura crítica contra el sistema judicial brasileño. "Sigue la persecución política encabezada por (el juez) Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido, injustamente, encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas", advirtió.

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio amenazó a Brasil tras la condena a Jair Bolsonaro.

En la misma tónica se expresó el presidente estadounidense Donald Trump. "Bueno, vi ese juicio, lo conozco bastante bien, un líder extranjero que fue un buen presidente de Brasil, y es muy sorprendente que esto haya sucedido. Esto es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo lograron en absoluto. Solo puedo decir una cosa: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre", rechazó.

Desde la Argentina también hubo una declaración pública con altura institucional que sorprendió. La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó al respecto con un tuit: "Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos". La ola de respuestas contra la defensora de genocidas, que nunca se expresó así respecto a la detención de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, disparó una catarata de respuestas agresivas en su contra.

El tuit de Victoria Villarruel tras la condena contra Jair Bolsonaro.

Cabe recordar que Villarruel es una abogada defensora de los genocidas que desaparecieron a más de 30 mil personas en la Argentina durante la última dictadura cívico militar que gobernó entre 1976 y 1983. Su salto a la fama fue cuando comenzó a pulular por canales de televisión para pedir clemencia para quienes secuestraron bebés, torturaron y violaron de forma planificada.