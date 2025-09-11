Karina Milei hasta las manos por $Libra: le ponen fecha para que dé explicaciones en Diputados

La Cámara de Diputados encendió las alarmas políticas al citar a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, para que brinde explicaciones sobre su rol en la creación y promoción de la criptomoneda $Libra, una de las causas de corrupción que rodea a su gestión.

La citación, realizada por la comisión investigadora liderada por Maximiliano Ferraro, marca un nuevo capítulo en el escándalo que envuelve al entorno del presidente de las fuerzas del cielo. El oficio establece que "El Jefe" deberá presentarse el próximo 23 o 30 de septiembre en la sala 1ra del anexo A de la Cámara de Diputados.

Karina Milei

En caso de no poder asistir en esas fechas, se le solicitó que proponga una alternativa dentro del mismo mes: "Para el supuesto caso que no pudiera concurrir en las fechas propuestas, se le solicita que disponga de una fecha en el mes de septiembre en curso", detalla el documento oficial.

Ferraro, presidente de la comisión investigadora, fue contundente en sus declaraciones: "Si Karina Milei no puede ni el 23 ni el 30 de septiembre, que ella nos indique qué día puede tener un lugar en la agenda para prestar declaración testimonial".

Maximiliano Ferraro

La citación se produce apenas días después del duro revés electoral sufrido por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y semanas después de la filtración de audios donde Diego Spagnuolo, ex presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde la implican directamente en un entramado de corrupción.

Ahora, en una reunión marcada por tensiones internas, la comisión no solo exigió explicaciones a Karina Milei, sino que también puso bajo la lupa el papel de la Oficina Anticorrupción (OA) en el manejo del caso. Según Fernando Carbajal, miembro de Democracia para Siempre, "O tiene ingreso formal y las consideramos o son papeles sin valor y la tiramos a la basura", refiriéndose a las notas enviadas por dos funcionarios ausentes: María Florencia Zicavo y Alejandro Melik.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

El único funcionario presente fue Luis Villanueva, ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, quien no escatimó críticas hacia su antiguo organismo: "El desenlace al resolver si hay una violación a la ley de Ética Pública es vergonzoso. Hay que hacer un ejercicio de imaginación bastante importante para desagregar a una persona de lo que dice su cuenta de X", afirmó Villanueva, dejando entrever las irregularidades.

Villanueva también señaló que la OA "no aportó información relevante a la UTI que se había creado y confundió a la fiscalía". Según él, se privó de producir pruebas esenciales y no se tomó declaración testimonial a personas clave, como Julian Peh, un nombre vinculado al escándalo cripto.

Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, junto a Javier Milei

La causa $Libra ha generado un terremoto político que amenaza con desestabilizar aún más al gobierno de Javier Milei. La comparecencia de Karina Milei será crucial para determinar su nivel de implicación en el caso de la megaestafa internacional; dato no menor, la hermana presidencial tiene cinco días hábiles para determinar la fecha en la que deberá dar explicaciones.