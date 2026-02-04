Llegar a tiempo: por qué la detección temprana del cáncer sigue siendo una desigualdad silenciosa

Cada 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer invita a frenar un segundo y mirar de frente una enfermedad que atraviesa millones de vidas de maneras muy distintas. Porque no todos llegan al diagnóstico a tiempo, no todos acceden al mismo sistema de salud y no todos tienen las mismas oportunidades de tratamiento. En ese escenario desigual, la detección temprana aparece como una llave fundamental: no garantiza finales felices, pero sí abre más puertas, amplía opciones y, en muchos casos, cambia radicalmente el pronóstico. Hablar de cáncer hoy implica hablar de información, acceso y decisiones que se toman o no a tiempo.

En ese contexto, BigBang dialogó con Martín Pitzzu (MN 135880), médico oncólogo y director asociado del área de oncología en el laboratorio MSD, quien remarcó que, aunque la medicina avanzó de manera sostenida, aún hay deudas pendientes: "No hay un freno, se ha evolucionado mucho en el último tiempo, pero sí estamos a mitad de camino y tenemos que seguir creciendo y aprovechando todos los medios que tenemos, como la comunicación", comenzó haciendo énfasis en la importancia del trabajo colectivo.

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer: una fecha dedicada a la concientización de esta enfermedad

"Mucha gente no llega a un diagnóstico temprano, no porque no quiera o no le interese, sino porque no tiene la información necesaria para poder acudir ", dijo el entrevistado y ejemplificó: "Un ejemplo muy grande de esto es el screening de cáncer de pulmón, que si uno le pregunta a la gente es muy probable que muy poca gente sepa que hay un screening de cáncer de pulmón disponible para toda la gente que tiene factores de riesgo".

El screening oncológico consiste en la realización de estudios médicos a personas que no presentan síntomas, pero que pueden tener factores de riesgo, con el objetivo de detectar lesiones premalignas o cáncer en etapas iniciales. Estas pruebas —como mamografías, colonoscopías, Papanicolaou, test de VPH o estudios específicos para cáncer de pulmón en poblaciones de riesgo— permiten identificar la enfermedad antes de que avance o se disemine.

El especialista explicó que muchas veces el diagnóstico tardío no está ligado a una falta de voluntad del paciente: "Muchas veces depende del tipo de tumor. Hay tumores que son muy asintomáticos de inicio. Entonces no es que el paciente no hizo la consulta, sino que cuando consultó y tenía síntomas, el tumor ya había avanzado mucho o se había diseminado", señaló.

Y volvió a insistir en la necesidad de reforzar las estrategias de detección: "Hay que seguir haciendo fuerza en los screening. Lo que nos da a nosotros es que con una prueba diagnóstica que demostró ser costo efectiva -o sea que es un costo no tan alto y que tiene efectividad para hacer el diagnóstico- nos permite hacer un diagnóstico en etapas tempranas o en lesiones premalignas que nos van a dar la posibilidad de actuar temprano con una posibilidad de curación, con una posibilidad de prevención".

Martín Pitzzu, oncólogo entrevistado, habló de la importancia que tiene la difusión de información a la hora de hablar de cáncer

Pitzzu también puso el foco en el peso simbólico de la palabra cáncer y cómo eso impacta en las decisiones: "Yo creo que alrededor de lo que es la palabra cáncer hay mucho miedo, muchas palabras tabú, incluso también con cosas asociadas al cáncer como cuidados paliativos, quimioterapia", afirmó. Sin embargo, aclaró que el escenario actual es muy distinto al de décadas atrás: "Todo esto fue avanzando, cambiando con el tiempo y la verdad es que también es otra de las cosas que nosotros tendríamos que comunicar como personas que tienen estudios y tienen trayectoria como para poder contarle a la gente con información eficaz y con respaldo científico".

"Hoy al paciente no lo ve un oncólogo o un cirujano. Hoy lo ve un equipo multidisciplinario que hace que al paciente se lo vea 360 grados. O sea, un paciente íntegro", explicó el oncólogo, destacando el rol de la psico-oncología y los cuidados paliativos como parte del acompañamiento integral.

Consultado sobre el rol del médico, Pitzzu lo definió en dos palabras clave: "Yo creo que la palabra es acompañamiento y guía. Nosotros como oncólogos tenemos que guiar al paciente cuál es el mejor tratamiento para él... pero también la palabra es acompañamiento porque esto es un trayecto que se hace como equipo". Y agregó: "La meta es la misma: que el paciente o se cure o cronifique su enfermedad ".

Sobre el rol del médico, el oncólogo Pitzzu eligió dos palabras: acompañamiento y guía

El acceso a la información también transformó la relación médico-paciente: "Yo creo que hoy ya no hay tanto miedo a preguntar. Y eso también viene de la mano de mucha accesibilidad a información que antes no había", sostuvo, aunque advirtió que no siempre esa información es de calidad. Aun así, valoró que genere preguntas y consultas: "Eso hace que el paciente tenga dudas y pregunte y no se quede con la duda como tal vez pasaba antes".

Sobre los beneficios concretos de detectar el cáncer en etapas tempranas, el especialista fue contundente: "Una detección temprana nos da dos cosas. Mayor posibilidades terapéuticas... y mayor tolerancia al tratamiento, o sea, los tratamientos suelen ser mucho menos agresivos". Y subrayó una palabra que cambia todo: " Ponemos arriba de la mesa la palabra 'curación' ".

En términos emocionales, Pitzzu remarcó que el miedo atraviesa a todos por igual: "Todos llegan con miedo, todos llegan con dudas, todos llegan con ansiedad. Y nosotros tenemos que acompañarlos, no importa el estadio", afirmó. En los casos de hallazgos tempranos, ese acompañamiento puede traer alivio: "El poder plantear la palabra 'curación' arriba de la mesa hace que tal vez ese paciente tome cierta calma y baje un poquito la ansiedad".

Finalmente, dejó un mensaje claro basado en su experiencia cotidiana: "Cuando un paciente llega a tiempo, cuando hace los controles, cuando hace sus chequeos, la chance de poder curarse de esta enfermedad es muy amplia ". Y cerró con un llamado a la prevención y al cuidado integral: "No hay que dejarse estar... hacer los controles periódicos y los estudios de screening. Creo que eso es fundamental". Sin embargo, reconoció que aún queda camino por recorrer: "Lo que debería cambiar y mejorar es la comunicación y la accesibilidad a la atención primaria, a la detección temprana".

Hablar de cáncer no es hablar de finales ideales, sino de realidades concretas. De quienes llegan a tiempo y de quienes no. De sistemas de salud que acompañan y de otros que excluyen. En ese entramado desigual, la información clara, el acceso real a diagnósticos y el acompañamiento humano siguen siendo herramientas tan necesarias como cualquier tratamiento. Porque detectar temprano no es una promesa: es una oportunidad que debería estar al alcance de todos.