Bastián despertó del coma: sonrisas, fuerza y una familia aferrada a la esperanza

Después de días interminables de espera, silencio hospitalario y partes médicos seguidos con el corazón en la mano, llegó la noticia que su familia necesitaba escuchar. Bastián Jerez, el nene de 8 años que permanece internado desde el accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, se despertó del coma. Reconoció a sus seres queridos, reaccionó con gestos y, en medio de un proceso todavía largo y delicado, regaló las primeras sonrisas que encendieron la esperanza.

El mensaje de la mamá de Bastián

La confirmación llegó de la mano de su mamá, Macarena Collantes, a través de un mensaje cargado de emoción. "Hijo jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo", escribió. En otra publicación, detalló que Bastián "nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado", una frase sencilla que resume lo enorme de ese pequeño gran avance. "Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos", agregó. El niño continúa internado en el Hospital Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, donde atraviesa una recuperación compleja. Según indicaron fuentes del caso consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el cuadro presenta "avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada", una realidad habitual en pacientes que atravesaron lesiones tan severas.

Bastián

Durante casi un mes de internación, Bastián fue sometido a siete cirugías, decenas de estudios y un traslado clave que permitió detectar nuevas lesiones de gravedad. La última intervención, realizada a comienzos de febrero, consistió en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal. Tras esa operación, su madre volvió a expresar el orgullo y la admiración por su hijo: "La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo. No tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón".

Días antes, Collantes ya había compartido avances que alimentaban la esperanza. Contó que a su hijo lo habían desconectado del respirador durante el día y vuelto a conectar por la noche para que no se fatigara. "Este parte médico positivo fue como volver a respirar", expresó. "Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse es, para mí, una alegría enorme". El accidente ocurrió el pasado 12 de enero, en la zona conocida como La Frontera, a las afueras de Pinamar. Bastián viajaba en un UTV junto a su padre cuando el vehículo chocó contra una camioneta doble cabina.

Según se supo luego, ambos conductores tenían alcohol en sangre: el hombre que manejaba la Amarok registró 0,21 gramos por litro, mientras que la mujer que conducía el UTV -una amiga del padre del niño- dio 0,41. El pequeño recibió RCP y las primeras asistencias gracias a la intervención clave de Melina Santillán, pediatra intensivista, y Juan José Torres, cirujano, quienes estaban de vacaciones en Pinamar. Al retirarse de la playa, vieron el revuelo, frenaron y encontraron a Bastián tendido en el suelo. Su rápida reacción fue determinante. Las lesiones fueron gravísimas. En Pinamar le detectaron una hemorragia abdominal producto de un fuerte golpe en el hígado.

Así quedaron los vehículos en el choque en el que Bastian Jerez casi pierde su vida

Por la complejidad del cuadro fue trasladado a Mar del Plata, donde una tomografía confirmó múltiples fracturas de cráneo. Desde entonces, permanece en terapia intensiva, sostenido por un trabajo médico constante y el acompañamiento incondicional de su familia. Tras el hecho, las autoridades apuntaron contra los adultos involucrados. El secretario de Seguridad de Pinamar, Sebastián Berardone, fue contundente: "Los tres chicos iban atrás, sin cinturón de seguridad, en un UTV para cuatro personas, y al vehículo todavía le sobraba un ocupante".

Y agregó una frase que grafica la violencia del impacto: "El chico voló adentro de la jaula y el golpe fue contra el fierro". En el plano judicial, el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores dictó una medida cautelar que "prohíbe toda actividad" con UTV, cuatriciclos y motos en la zona de La Frontera. La decisión respondió a una acción de amparo contra la Municipalidad de Pinamar, en la que se advirtió sobre los riesgos de este tipo de prácticas en los médanos. El intendente Juan Ibarguren cuestionó la resolución y adelantó que el municipio apelará la medida. Mientras la causa avanza, Bastián sigue peleando su propia batalla.