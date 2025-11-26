La recesión avanza: Whirlpool cerró su planta de Pilar y dejó a 220 trabajadores en la calle

El empresariado argentino volvió a mostrar su cara más cruenta con el anuncio del cierre de la planta de la firma Whirlpool ubicada en el Parque Industrial Fátima del municipio bonaerense de Pilar, que dejó a 220 trabajadores en la calle. Apretados por la recesión y las bajas ventas, y las importaciones indiscriminadas que dificultan su competitividad, la clase social que el presidente Javier Milei definió como "héroes" por la generación de empleo, no resiste la motosierra libertaria, mientras la desocupación crece y se transforma en la principal preocupación en el país.

La decisión de la compañía afectó solamente a esa planta, ya que mantendrá activa toda su estructura comercial y de distribución que tiene en el país desde hace 35 años, en la cual se desempeñan más de 100 personas. Mientras tanto, las negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para indemnizar a los despedidos y sumarles un monto extra por su salida intempestiva comenzaron este miércoles.

Whirlpool continuará con su estructura comercial y de distribución, pero dejará de producir en la Argentina.

"Ellos también son consumidores. Ellos producen con sus manos los lavarropas, son consumidores al final del día. No los vemos solamente como colaboradores. Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que relación sea a largo plazo", anunciaron desde Whirlpool. "La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación", añadieron.

"Esta decisión implica una reconfiguración estructural de la operación en la Argentina. A partir de este cambio, Whirlpool concentrará su presencia en el país en actividades estrictamente comerciales y de servicio, garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina", detallaron en un comunicado.

Alberto Fernández junto a los trabajadores de la planta de Whirlpool de Pilar durante una recorrida en junio de 2003.

Según precisaron, "se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones ". Lo cierto es que la planta que van a cerrar -aunque todavía no confirmaron su destino- se inauguró en octubre de 2022 con el fin de producir 300.000 productos por año y lograr exportar el 70% de estos. Los números no acompañaron el proyecto, ya que en la actualidad sólo la mitad se exportaba, mientras que la producción también alcanzaba a unas 150.000 unidades al año.

"No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos. Cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir", relató durante la mañana del miércoles el trabajador Ignacio Cabezas en diálogo con Materia Prima, de la FM Plaza 92.1. A su vez, aseguró que sus compañeros estaban "todos en la playa" y que no se irían "hasta que les den una respuesta coherente".

El estudio de Synopsis colocó al desempleo como la principal preocupación.

El mismo empleado graficó la dificultad de competir en términos productivos para la compañía que lo despidió, cuando contó que uno de los lavarropas que hacían con capacidad para siete kilos podía conseguirse a un precio entre los 800 mil y el millón de pesos, cuando con " una marca china puede conseguirse a mitad de precio ".

En los últimos días, un estudio de la consultora Synopsis reveló que la desocupación se transformó en la principal preocupación de las y los argentinos, de acuerdo a un 29,8% de los encuestados. La noticia de la pérdida de empleo en este contexto es muy complicada para las más de 220 familias que se quedarán en la calle. La Navidad está en camino, pero las sidras en la mesa no parece que vayan a llegar.