La UCR suspendió a los diputados "panqueques", pero Milei los agasajará con un asado en Olivos

El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Quinta de Olivos a los diputados que avalaron en el Congreso su veto a la movilidad jubilatoria. El mandatario, que había llamado "héroes" a los 87 legisladores que respaldaron su decisión de vetar la ley, incluidos los radicales que dieron vuelta su posición, los agasajará con un asado. Los invitados recibieron una invitación por mail de parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a la residencia oficial a partir de las 20.

El posteo de Javier Milei

Entre los diputados que votaron a favor del veto están los integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, del MID y cinco de la Unión Cívica Radical, que en las últimas horas fueron suspendidos del partido. "Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir", había escrito Milei la semana pasada en su cuenta de X, tras lograr esa victoria en Diputados.

De esta manera, los disputados que se pusieron en contra de los jubilados podrán disfrutar en Olivos de una costumbre que los argentinos tuvieron que dejar de lado debido a la fuerte crisis económica que afecta al país. Cabe destacar que un estudio realizado por Moiguer Consultora durante los meses de julio y agosto de 2024 reveló que el 80% de los argentinos decidió recortar el consumo de asados debido a las dificultades económicas que atraviesa.

De acuerdo con la encuesta, los argentinos dejaron de lado los asados debido a que los ingresos no alcanzan a cubrir el aumento de los precios. La encuesta, que incluyó a 1.300 personas de entre 16 y 75 años, detalló que el 52% de los encuestados considera que la capacidad de consumo de sus hogares empeoró en el último año, mientras que el 69% asegura que sus ingresos están por debajo del ritmo de la inflación. Además, el 52% de los encuestados declaró tener deudas.

Mientras preparan su mejor atuendo para visitar al Presidente en Olivos, la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió suspender preventivamente la afiliación de los cuatro diputados nacionales que, representando al radicalismo, cambiaron su voto y respaldaron el veto de Milei. Estos diputados son Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. Esta medida se tomó mientras se investiga su conducta a través de un tribunal de ética partidario.

Aunque en la votación a favor del veto presidencial participaron cinco diputados del bloque radical, Federico Tournier no está sujeto a sanción porque es un extrapartidario. Tournier, vinculado al gobernador Gustavo Valdés, se unió a la bancada radical pero no es miembro del partido. Otros dos diputados, Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, también serán investigados por el Tribunal de Ética, aunque no fueron suspendidos preventivamente.

El asado, para muy pocos

Ambos se ausentaron durante la votación y argumentaron a favor del Gobierno durante el debate. La decisión de suspender a Campero, Arjol, Picat y Cervi fue aprobada con 10 votos a favor y 2 en contra en la mesa directiva de la convención, encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi. Los votos en contra provinieron de los representantes de Mendoza y Misiones. A pesar de la sanción, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados de la UCR, intentará mantener a estos diputados en el bloque. Campero, en particular, ya mostró una actitud más crítica y podría estar a punto de abandonar el bloque, mientras que los otros tres están evaluando su futuro.

Un diputado influyente de la UCR criticó a la dirección del partido por permitir que una minoría del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) imponga decisiones que van en contra de la mayoría del partido y cuestionó el enfoque del sector de Manes y Evolución, que, según él, se centra excesivamente en cuestiones universitarias. La resolución de la Convención Nacional argumenta que los cuatro diputados sancionados incurrieron en una grave inconducta partidaria al cambiar su voto, generando un daño significativo a la credibilidad del partido. Además, se cuestionaron los argumentos presentados por los diputados durante la sesión y en los medios.

Milei agasajará a los "panqueques" con un asado

Pamela Verasay, diputada nacional de la UCR, criticó a Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, por apoyar la suspensión de los cuatro diputados y le acusó de imponer una visión que no refleja la realidad territorial del partido. El Tribunal de Ética, integrado por Alicia Tate, Juan Pedro Tunessi y Ricardo Barrios Arrechea, será el encargado de tomar la decisión final sobre el caso de los cuatro diputados suspendidos. Por otro lado, Pedro Galimberti, quien renunció a su cargo de diputado antes de la sesión crucial sobre la ley jubilatoria, aceptó un nuevo cargo ofrecido por el gobernador Rogelio Frigerio. Esto le permitió recibir una compensación económica significativamente mayor. Su renuncia, realizada antes de la votación, le permitió evitar la votación y facilitó que su reemplazante, Nancy Ballejos, apoyara al Gobierno, lo que también generó sospechas sobre posibles transacciones para asegurar votos en favor del veto presidencial.