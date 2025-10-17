La verdad sobre la llegada de los F-16: una medalla personal de Luis Petri con alto costo para Argentina

La supuesta noticia de la llegada de los aviones F-16 a Argentina, anunciada por el gobierno de Javier Milei, que sería la única medalla de su Ministro de Defensa, Luis Petri ya genera varias dudas porque aunque la adquisición de estas aeronaves representaría un avance en términos de capacidad bélica, un informe interno de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) revela una cruda realidad: el país no está preparado para sostener operativamente estas unidades.

El documento, publicado por el medio iProfesional, expone con detalle las carencias técnicas y presupuestarias que complican la incorporación de estos aviones al sistema de defensa nacional. Y allí destacan que la división encargada de brindar logística y mantenimiento a pistas y hangares enfrenta "graves deficiencias operativas" debido a la falta de inversión sostenida.

Según el documento, el Grupo Construcciones del Área Logística Palomar (ALP), responsable del mantenimiento de las 25 pistas y 15 helipuertos del país: "El equipamiento en mal estado, como motoniveladoras, carretones de carga, camiones y rodillos vibradores, presenta una antigüedad promedio de 30 años, revistiendo altos costos de mantenimiento y baja capacidad productiva por su obsolescencia técnica", reza el informe.

Esta situación no solo limita la capacidad operativa de las bases aéreas, sino que también pone en riesgo la seguridad operacional: "La falta de un adecuado mantenimiento de las pistas/helipuertos afecta la seguridad operacional, aumentando el riesgo de incidentes y accidentes durante el despegue y aterrizaje de aeronaves/helicópteros", advierte el texto.

💣Bombita. El informe señala que las bases aéreas están operando apenas al 50% de su capacidad, lo que impacta directamente en las misiones de transporte, abastecimiento y entrenamiento militar.

A estas dificultades se suma el elevado costo operativo de los F-16. Según un militar consultado por LPO, "en promedio, la hora de vuelo del F-16 sale entre 10.000 y 12.000 dólares, contando no solo el combustible sino también el desgaste de las piezas que cada tantas horas de vuelo hay que cambiar". En las condiciones actuales, si los 24 aviones prometidos llegaran al país, apenas podrían volar dos horas cada uno al año debido a que la motosierra pasó por las partidas presupuestarias .

La situación se agrava por la eliminación del fondo para equipamiento de las Fuerzas Armadas dispuesta por el gobierno de Milei. Esta decisión complica aún más la operación de los F-16, ya que el Presupuesto 2026 propone derogar la ley que asignaba el 0,8% de los ingresos a reequipamiento militar. Sin recursos garantizados para mantenimiento y operación, la incorporación de los F-16 podría convertirse en un símbolo más de ineficiencia y mala planificación.

Otro punto crítico señalado por los expertos es que los F-16 adquiridos no estarán equipados con radares para vigilar las Islas Malvinas, una concesión hecha al Reino Unido durante las negociaciones .

Además, persisten dudas sobre la viabilidad económica de la operación, que se realizó bajo el Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) de Estados Unidos. Este programa exige pagos garantizados, y no hay certeza de que Argentina pueda cumplir con esta condición en el corto plazo.

La Fuerza Aérea ha propuesto un plan para recuperar la capacidad operativa de sus pistas y hangares hacia diciembre de 2028. Sin embargo, este proyecto parece insuficiente frente a la magnitud del problema y explicaron que es urgente "recuperar la capacidad de respuesta plena para el mantenimiento de la infraestructura crítica y reducir accidentes en pistas de aterrizaje y helipuertos a lo largo del territorio nacional", subraya el informe.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, está hasta las manos y tiene varios frentes abiertos: desde las crisis que incluyen recortes presupuestarios y falta de planificación estratégica hasta los conflictos de los uniformados con las obras sociales que están completamente desfinanciadas. Es por eso que la llegada de los F-16 podría ser su única medalla antes de dejar el cargo para asumir como diputado por Mendoza, pero esta victoria sería sólo personal porque para los ciudadanos argentinos tendría un costo operativo y financiero insostenible.