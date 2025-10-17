"Leales de Corazón": caravana histórica en defensa de Cristina Fernández de Kirchner

En un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, el movimiento se prepara para una movilización multitudinaria que promete ser histórica. Este viernes 17 de octubre, a partir de las 16 horas, miles de militantes, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanos marcharán hacia San José 1111, el domicilio donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) cumple prisión domiciliaria desde julio pasado.

La movilización, organizada bajo la consigna , busca conmemorar los 80 años de aquella jornada fundacional de 1945, cuando el pueblo trabajador se volcó a las calles para exigir la liberación de Juan Domingo Perón pero este año será diferente: habrá una clara denuncia por la persecución judicial y política contra la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ).

CFK desde el balcón de su casa

Es por eso que desde el PJ, sindicatos y organizaciones sociales se organizó un recorrido estratégico. Las concentraciones iniciales tendrán lugar en tres puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires: las estaciones de Retiro, Constitución y Once .

Desde allí, tres columnas avanzarán hacia el departamento de Cristina, ubicado en el barrio de Constitución. Aquellos que no puedan sumarse a las marchas desde los puntos iniciales están invitados a reunirse directamente en San José 1111 a partir de las 17 horas.

La decisión de realizar esta marcha en el marco del Día de la Lealtad no es casualidad: "Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública", señalaron los organizadores en un comunicado oficial.

"Leales a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón", reza la consigna que guía esta jornada. Los organizadores remarcan que la situación actual no solo pone en juego la libertad de una líder política, sino también el futuro de los derechos sociales y económicos conquistados durante décadas.

Día de la Lealtad Peronista

Esta movilización no solo tiene un carácter conmemorativo y reivindicativo; también se da en un contexto político clave, a tan solo una semana de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El peronismo busca enviar un mensaje claro: la unidad y la movilización popular son herramientas fundamentales para enfrentar al gobierno de Javier Milei y sus secuaces.

La figura de Cristina Fernández de Kirchner es un emblema de resistencia para millones de argentinos. Para la militancia peronista, su detención domiciliaria no es más que un capítulo más en una larga historia de intentos por desarticular los movimientos populares y acallar las voces que defienden los derechos conquistados para la clase trabajadora.