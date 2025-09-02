La verdad sobre las relaciones bilaterales entre China y Argentina: inversiones en cultura, ciencia y economía

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos económicos, Argentina ha encontrado en China un socio estratégico que no solo impulsa el desarrollo industrial, sino también la transformación social y cultural de comunidades históricamente postergadas.

Las inversiones chinas en el país generan un impacto profundo en sectores clave como el litio, la infraestructura, la educación y la cultura, delineando un panorama de cooperación que promete beneficios a largo plazo. Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentino China y magíster en antropología, dialogó con BigBang para acercar una mirada experta sobre esta relación fructífera y su influencia, sobre todo en el norte argentino.

Año nuevo chino en 2025

Las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca se han convertido en epicentros de la industria del litio, gracias a la llegada de empresas chinas como Zijin, Gangfeng, Tibet Summit y Tsingshan. Según Conconi, estas inversiones transforman regiones tradicionalmente alejadas de la actividad industrial en polos dinámicos de desarrollo económico. "Hace diez años, pensar en parques industriales sin espacio disponible en provincias del norte era impensable. Hoy, el crecimiento es tal que empresas como Tsingshan han tenido que expandirse hacia Perico, Jujuy, porque Güemes, en Salta, ya no tenía capacidad", señala.

Este crecimiento no solo se traduce en infraestructura, sino también en oportunidades laborales. La creación de puestos técnicos y operativos permiten que personas de comunidades locales accedan a empleos bien remunerados, incluso aquellas que son primera generación en sus familias en obtener formación técnica: "He conversado con trabajadores que me decían que pasaron de ganar cifras modestas a salarios que transformaron sus vidas. Este cambio no solo impacta a nivel individual, sino también en las dinámicas familiares y comunitarias", explica Conconi.

Planta de la empresa Gangfeng en Salta

El impacto económico va más allá de los salarios. Las familias que ahora cuentan con ingresos estables comienzan a invertir en pequeños emprendimientos locales, como kioscos, restaurantes y alojamientos para turistas. Municipios como Susques y Tolar Grande ya experimentan cambios significativos en su fisonomía urbana, con mejoras en las viviendas y mayor acceso a servicios esenciales como salud. "Exar incluso llevó un resonador magnético a uno de los pueblos para evitar que los habitantes tengan que viajar largas distancias para hacerse estudios médicos. Esto demuestra que las inversiones chinas no solo se centran en lo industrial, sino también en el bienestar comunitario", enfatiza.

La cooperación entre China y Argentina no se limita al ámbito económico. Desde 2010, el intercambio cultural y educativo cobra fuerza con la firma de convenios entre universidades y la creación de Institutos Confucio en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Mendoza. Estos centros permiten el aprendizaje del idioma chino y la difusión de su cultura, facilitando un entendimiento mutuo entre ambos países.

Institutos Confucio en Córdoba

En el campo científico, la colaboración es igualmente notable. La estación de estudio del espacio profundo en Neuquén, desarrollada conjuntamente por China y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), es un ejemplo emblemático. Conconi subraya su relevancia: "China logró avances significativos en la exploración espacial, como las imágenes del lado oculto de la Luna, gracias a esta estación. Además, científicos del CONICET participan activamente en investigaciones allí".

La cooperación financiera también ha sido crucial para Argentina en momentos críticos. El acuerdo de intercambio de monedas (SWAP) firmado en 2009 representa el 50% de las reservas del Banco Central, asegurando estabilidad económica. Bancos chinos como ICBC y Bank of China han financiado proyectos estratégicos como el parque solar Cauchari en Jujuy y las inversiones en Vaca Muerta: "En años donde otros financiamientos eran inaccesibles para Argentina, China demostró ser un socio confiable", afirma Conconi.

Impresionante. Así es la Estación CLTC - CONAE en Neuquén

Uno de los aspectos más destacados de la relación entre China y Argentina es su enfoque federal. Conconi explica que China ha desarrollado una "diplomacia subnacional" que permite trabajar directamente con las provincias argentinas. Esto ha llevado a gobernadores a establecer vínculos directos con Beijing para fomentar economías regionales y atraer inversiones específicas para sus territorios: "China entiende las particularidades de nuestro sistema federal y ha sabido adaptarse a ellas. Esto se refleja no solo en proyectos industriales, sino también en iniciativas culturales y sociales que benefician directamente a las comunidades locales", sostiene Conconi.

A pesar de las críticas externas y los desafíos inherentes a cualquier relación internacional, la cooperación entre China y Argentina sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo del país. Las inversiones chinas han demostrado ser más que transacciones económicas; son herramientas para transformar regiones enteras y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Swap con China

"Es importante destacar que estas iniciativas no solo buscan beneficios comerciales, sino también generar un impacto positivo en las comunidades. Desde la creación de empleo hasta el acceso a servicios esenciales como salud y educación, el vínculo con China está marcando una diferencia tangible en nuestro país", concluye Conconi.

En un mundo cada vez más interconectado, la relación entre Argentina y China se erige como un modelo de cooperación integral que combina economía, ciencia, cultura y bienestar social. Mientras las provincias del norte continúan floreciendo gracias al litio y otros proyectos estratégicos, queda claro que este vínculo tiene el potencial de seguir transformando vidas y regiones por décadas.