Las perlitas de las elecciones bonaerenses: fiscales con cuchillos, boletas robadas, gigantografías y el karma del "3%"

Las elecciones bonaerenses de este domingo no solo se vivieron en las urnas, también en las anécdotas que dejaron asombrados a los votantes, fiscales y autoridades. Hubo de todo: papelones libertarios, homenajes conmovedores, travesuras con el "3%" y hasta un joven que quiso escaparse para no ser presidente de mesa. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, Malvinas Argentinas.

Allí un fiscal de La Libertad Avanza fue sorprendido in fraganti robando boletas de Fuerza Patria. Un votante lo descubrió guardando fajos enteros en un sobre y lo filmó. Tras la denuncia, la Policía lo retiró esposado y quedó a disposición de la Justicia Electoral por violar la Ley 5.109. En La Plata, otro fiscal libertario protagonizó una escena insólita: se le cayó un cuchillo envuelto en su mochila justo en el momento de abrir la urna en la Escuela Belgrano de 9 y 38. Primero intentó justificarlo diciendo que era "una tijera", pero nadie le creyó. La Policía lo obligó a guardarlo en su auto antes de seguir con su tarea. El gesto quedó como una de las postales más absurdas del día.

Un fiscal de La Libertad Avanza intentó abrir una urna con un cuchillo

Pero no todo fueron papelones libertarios. En Lanús, frente a la Escuela Nº45 "Comandante Luis Piedra Buena", los vecinos colocaron una gigantografía del fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente en marzo por un proyectil de Gendarmería bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich durante una protesta en el Congreso. Como no pudo presentarse a votar, su imagen a tamaño real estuvo en el colegio donde debía sufragar, un gesto que conmovió a todos los presentes.

La gigantografía del fotógrafo Pablo Grillo,

También hubo lugar para la emoción: el ex senador Esteban Bullrich, afectado por ELA, votó y celebró en redes con un mensaje breve y contundente: "¡Qué lindo es votar!". Su ejemplo fue destacado por miles de usuarios que valoraron su compromiso democrático pese a las dificultades.

El emotivo mensaje de Esteban Bullrich

Las perlitas también llegaron a Vicente López, donde votó Karina Milei. Allí se montó una mesa improvisada de dulces caseros organizada por madres y alumnos para juntar fondos y viajar a Tandil. Pero la secretaria de la Presidencia no pudo escapar del karma del "3%": en el padrón alguien había escrito con birome ese número junto a su nombre, en alusión a los audios de Diego Spagnuolo, flamante ex director de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) sobre coimas.

"Alta coimera...."

El tema volvió a cruzarse en varias mesas, donde incluso un ciudadano le ofreció a Francisco Adorni —hermano del vocero presidencial— "el 3 por ciento para Karina". La nota de color también se vivió en La Plata, cuando un joven de 21 años quiso escapar corriendo de la Escuela Valentín Vergara tras enterarse de que debía quedarse como presidente de mesa. La Policía lo alcanzó a la media cuadra y lo obligó a regresar bajo amenaza de sanciones. Finalmente cumplió su función, aunque a regañadientes.

Mientras tanto, desde el búnker libertario, el cineasta presidencial Santiago Oría tuvo que salir a mendigar votos en redes sociales: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo, por vos mismo", escribió, evidenciando la preocupación oficial por la baja participación. El gobierno bonaerense, en tanto, se mostró satisfecho con el operativo electoral: más de 32 mil efectivos policiales y 5.300 federales custodiaron las escuelas. "Todo marcha con normalidad", afirmó el ministro de Seguridad Javier Alonso.

El mensaje del cineasta libertario

Normalidad sí, aunque condimentada con boletas robadas, cuchillos en mochilas, ferias de budines y gigantografías. Una elección que, más allá de los números, dejó estampas para el anecdotario político argentino.