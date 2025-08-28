Laxa conferencia de prensa de Adorni en la que no respondió preguntas: "Quieren ensuciar al Presidente"

En una conferencia de prensa que tuvo más de monólogo que de interacción con la prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, decidió abordar el escándalo que envuelve al Gobierno de La Libertad Avanza. Eso sí, lo hizo con un estilo peculiar: sin permitir preguntas y con un repertorio de frases dignas de un guion de comedia política.

"Quieren ensuciar al Presidente", arrancó Adorni, como si el problema fueran los audios filtrados y no el contenido de los mismos. Cabe recordar que esos audios involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a figuras clave del gobierno como Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y hasta a la esotérica Karina Milei. Según los audios filtrados, habría un retorno del 3% en la compra de medicamentos. Pero claro, para Adorni todo esto es simplemente una conspiración electoral.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

El vocero explicó que "el Gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al extitular". Un movimiento rápido, casi como si quisieran barrer debajo de la alfombra antes de que alguien pregunte qué estaba haciendo Spagnuolo mientras estaba en el cargo.

Adorni también defendió a los Menem involucrados en el escándalo, asegurando: "Tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de ANDIS". Por supuesto, no olvidó agregar que los audios "no es casualidad que salgan a la luz a dos semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires". Porque en el universo Adorni-Milei, los problemas no son reales; son maniobras políticas para desprestigiar al gobierno.

En un giro magistral hacia el pasado, Adorni recordó "la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al Presidente". Y como si estuviera en una competencia de "a ver quién tiene el escándalo más grande", mencionó acusaciones pasadas contra Milei: desde vender órganos hasta promover la venta de niños. Porque nada dice "defensa sólida" como traer a colación teorías absurdas para desviar la atención del tema en cuestión.

La conferencia cerró con un ataque directo a los opositores: "Nunca debemos olvidar que quienes se rasgan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolso por arriba de un convento, hacían negocios con los dictadores (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez...".

Manuel Adorni

En resumen, Manuel Adorni no respondió preguntas, pero dejó claro que el Gobierno tiene una estrategia bien definida: negar todo, culpar a los demás y recordar escándalos ajenos. Mientras tanto, los audios siguen circulando y las preguntas siguen sin respuestas. Pero, como diría Adorni: "Quieren ensuciar al Presidente". ¿Será que no necesita ayuda para eso?