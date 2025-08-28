Biasi tras rechazar su procesamiento por antisemitismo: "Estoy orgullosa de ser enemiga de los que defienden un genocidio"

Las figuras políticas de relevancia que se acercaron al salón San Martín de la Legislatura Porteña el último martes para apoyar a la dirigenta del Partido Obrero (PO) Vanina Biasi, en su rechazo al procesamiento que le confirmaron por antisemitismo, son un ejemplo de que el cerco mediático, político y judicial del sionismo en la Argentina ya no tiene la fuerza que consiguió a partir del 7 de octubre de 2023, con el ataque de Hamas contra el Estado de Israel.

El relato victimizante contrastado con las imágenes de niñas y niños famélicos y las estadísticas que hablan de casi 63 mil palestinos y palestinas asesinados por las bombas o por el hambre, es contundente. El apoyo a la invasión es cada vez menor, ante una ya intencionalidad manifiesta de perpetrar un genocidio étnico en la Franja de Gaza. La fuerza de la movilización crece en todo el planeta y los rechazos a lo que sucede en Palestina también.

La foto de la solidaridad con Biasi tras su rechazo al procesamiento por antisemitismo.

La iniciativa fue porque, hace tres semanas, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Biasi por antisemitismo, a partir de ocho posteos que realizó en la red social X (ex Twitter) en los cuales comparó al Estado de Israel con el régimen nazi que impulsó un genocidio contra la población judía en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.

Si bien el cerco mediático que impulsa, entre otras organizaciones, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), sigue presente, los rechazos al genocidio y las masivas movilizaciones en Israel contra el premier Benjamín Netanyahu, son el ejemplo de que las atrocidades que se cometen en la Franja de Gaza no serán gratis para la conducción sionista.

Quiero que me digan en la cara y en sus propias palabras que no se puede denunciar que hay un genocidio"

En diálogo con BigBang , Biasi destacó la necesidad de mantener la denuncia de genocidio sin importar las fuertes presiones que estos sectores pueden impulsar. Además, cuestionó a la conducción del peronismo por su falta de definiciones al respecto, sin importar que gran parte de su militancia tiene una posición firme contra lo que sucede en la Franja de Gaza.

Rechazaron el procesamiento, ¿cómo continúa la pelea?

- Estamos esperando. Nos tendrían que elevar esta apelación a la casación. Veremos qué es lo que van a hacer porque como es una causa muy política, no están cumpliendo mucho con los términos del Código de Procedimientos Penales ni nada por el estilo, y es un poco una lotería lo que pueda pasar.

El juez Daniel Rafecas procesó a Biasi por antisemitismo tras la comparación que hizo del Estado de Israel con el régimen nazi.

Lo que estamos convencidos es que vamos a ir a juicio oral y en, este sentido, presenté la apelación el viernes exclusivamente porque hay un bien que defender, que tiene que ver con la libertad de expresión, en donde no podemos ser irresponsables jurídicamente. Si no la verdad es que le hubiera presentado una nota al juez Daniel Rafecas diciendo "vayamos ya mismo a un juicio oral". Quiero que me digan en la cara y en sus propias palabras que no se puede denunciar que hay un genocidio en este momento contra el pueblo palestino.

En los últimos meses la dinámica respecto a la opinión pública mundial parece haber cambiado rotundamente. La discusión acerca de si lo que sucede en la Franja de Gaza es un genocidio ya está bastante saldada. ¿Qué crees que quebró en estos últimos meses la posición del sionismo?

- Por un lado está el hecho de que es el primer genocidio de la historia que está siendo filmado en tiempo real y esto es una presión que obviamente se está sintiendo. Desde el primer momento fueron los pueblos del mundo los que salieron a defender a Palestina en contra de sus gobiernos. Hoy estamos sufriendo una persecución judicial en la Argentina. Mi caso, el de (el dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores) Alejandro Bodart, el de una docente en La Pampa y el de un jubilado de Chaco que está con prisión domiciliaria como fruto de su apoyo al pueblo palestino.

Hoy estamos sufriendo una persecución judicial en la Argentina"

En Inglaterra en este momento hay 450 causas abiertas contra una movilización donde masivamente se llevaron detenidas a personas por defender a Palestine Action, que es una organización que defiende a Palestina, que de manera absolutamente cínica y absurda fue declarada como terrorista. En Alemania portar una bandera palestina es un delito que está penalizado y hay un montón de causas abiertas. El cambio de opinión, de actitud, también tiene que ver con que los gobiernos del mundo han defendido a Israel y todos van a cargar sobre sus espaldas el hecho de haber sido cómplices de este genocidio.

Pero acá lo que ocurre es que el plan de Netanyahu no le cierra a nadie a nivel internacional en este momento. Porque tiene que instalar una fuerza de más de 100.000 reservistas en Gaza para defender la ocupación definitiva, porque para llevar adelante este exterminio ha instalado cuatro puntos de ayuda humanitaria versus los 400 que tenía la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA) hasta marzo. Esos puntos están puestos a disposición de que toda la población de Gaza tenga que desplazarse hacia el sur, donde ya Israel y sus funcionarios han dicho que quieren armar un gueto para poder ocupar el resto de la Franja de Gaza.

Las imágenes del genocidio y la hambruna en Gaza son contundentes.

Todo esto empieza a chocar con el destino de la Unión Europea, de Estados Unidos, que tienen que seguir llevando adelante financiamiento, compra de armas, al Estado de Israel, mientras sus pueblos se les están revelando frente a esta realidad . Un poco viene por este lado: hay un choque entre los planes que tiene en este momento el gobierno israelí de copamiento absoluto. Acaban de votar la anexión definitiva de Cisjordania. Es una votación no vinculante, pero muestra la intención del genocidio, que es lo que los sionistas nos dicen que no existiría en este momento. Ahí los tienen a todos los funcionarios hablando de anexión definitiva y de colonización definitiva de Gaza. Si acá no hay intención de genocidio, ya no sé qué necesitan para confirmarlo.

Remarcaste que este es un genocidio que se ve a cielo abierto, filmado, grabado. ¿Qué reflexión te genera saber que esta humanidad permite esto y lo ve como si fuera una nueva temporada de una serie de Netflix?

- El otro día el judío antisionista argentino Martín Gak subió una conversación entre él y Silvana Rabinovich, que es una argentina que vive hace muchos años en México y es una especialista en historia judía. Decían algo que es muy movilizante. Cuando vos viviste la situación desde haber tenido familiares en Auschwitz, sabés perfectamente que la sociedad de los '30 y de los '40 en Alemania, sobre todo sus clases medias y un sector del movimiento obrero, fueron cómplices de alguna manera de seguir al movimiento nazi en Alemania.

Hoy está ocurriendo un genocidio a cielo el abierto"

Pero lo que era realmente cierto era que la población internacional y la de Alemania no sabía lo que pasaba dentro de un campo de concentración. Y eso se enteró cuando el Ejército Rojo fotografió lo que pasaba, cuando liberó los campos de concentración. Y ahí nos enteramos del método de la hambruna y las cámaras de gas. Eso es lo que muestra la historia de lo que ocurrió. Hoy está ocurriendo un genocidio a cielo el abierto.

Definitivamente es una pelea que tenemos que dar para que la humanidad no sea una espectadora como si esto fuera una serie de Netflix, sino que efectivamente pueda recuperar la sensibilidad humana más elemental, repudiar que haya cualquier genocidio en Palestina, en Sudán, en la República del Congo, donde se dan situaciones de esclavitud de niños para que las grandes empresas norteamericanas o canadienses se queden con las riquezas naturales del Congo.

Vanina Biasi cuestionó a los sectores progresistas que defienden el derecho a la defensa de Israel.

Nuestro desafío no es solamente denunciar algo que todo el mundo ve, sino despabilar a la humanidad de que lo que ven no es una película, sino una realidad que tenemos que combatir. Y en este punto hay que presentar razones, motivos, y hay que alzar la voz, y hay que enojarse con los que son apologistas del genocidio. Ahora está girando la opinión pública más masivamente y espero que en ese giro no nos olvidemos que desde el 7 de octubre a esta parte hemos tenido apologistas del genocidio, que no sólo son los Eduardo Feinmann, las Débora Plager, las Romina Mangel, o los Luis Novaresio.

También la defensa de ese genocidio fue desde el campo del que identificamos como nuestro. A mí me salieron a atacar personas de la progresía argentina con las que coincidía en análisis que hacían sobre el feminismo, literatura o diferentes cosas. Que tuvieron reparos en salir a expresar una máxima que es de las más terribles que se puede escuchar, que es el llamado "derecho a la defensa del Estado de Israel frente a los hechos del 7 de octubre". ¿Cómo derecho a la defensa? Si vamos a esgrimir ese argumento, entonces el derecho a la defensa asiste al pueblo palestino y entonces están justificando el 7 de octubre.

Hay que enojarse con los que son apologistas del genocidio"

¿Cómo va a haber alguna justificación para un genocidio? Tenemos progres argentinos que están diciendo que hay justificación para un genocidio, como Natalia Volosín y Alexandra Kohan, personas a las cuales yo en el pasado respetaba, que esgrimieron y escribieron y pusieron de puño y letra notas tales como que teníamos que practicar un feminismo colonial, que alce la voz para defender a mujeres violadas el 7 de octubre, sin darse cuenta que el mayor asesino de mujeres en este momento en el mundo ha sido el Estado de Israel bombardeando y asesinando a más de 20.000, 30.000 mujeres en Gaza.

Es fundamental que nuestra campaña sea con reflexiones profundas y no dejándonos meter en la boca su propaganda en favor de un genocidio, que en definitiva es lo que pagué yo. Y no lo dejé el 8 de octubre del 2023, no hoy en día. Yo no dejé que Feinmann me dijera que yo tenía que decir el 8 de octubre "Hamas terrorista" cuando lo que estábamos presenciando era una acción de parte de un sector de la sociedad palestina de Gaza, que hacía 15 años no entraba ni salía porque había un apartheid.

Vanina Biasi estuvo acompañada por figuras como el actor Norman Briski, el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la diputada nacional Lorena Pokoik.

Yo no tengo nada que ver con Hamas. Hamas es una organización teocrática. Quienes hasta el 7 de octubre tenían que ver con Hamas, era el gobierno israelí que negociaba oficialmente como parte del gobierno de la Franja de Gaza de forma sistemática. Yo no tengo drama. Digamos "Hamas terrorista". ¿Y qué le decimos al Estado de Israel? Me quedo sin categorías para analizar si reduzco mi lenguaje y mi discurso a repetir lo que los sionistas, sean progres o derechistas, quieren que digamos. Y esto ha sido una pelea que pagué con persecución, con linchamiento mediático.

Estoy orgullosa de ser enemiga de los que defienden un genocidio y porque aparte de eso me ha dado una voz que en el pasado no tenía. A mí me gusta sentirme una contrincante que está a la altura de las circunstancias y no una víctima. Pero acá se victimizan tanto, que ese linchamiento en otros casos hubiera significado de parte de voces que se auto perciben democráticas, una campaña mucho más pública.

Ha sido una pelea que pagué con persecución, con linchamiento mediático"

La diputada nacional de Unión por la Patria (UXP) Lorena Pokoik acompaña la lucha del pueblo palestino y estuvo en tu conferencia, ¿creés que se está cayendo cierto relato en el peronismo?

- Primero mis mayores respetos. Lorena integra el grupo de amistad con Palestina, lo formamos juntas en el 2024. Nunca tuvo reconocimiento oficial de la Cámara ese grupo. Y ella, a mí me consta, está dando una pelea, incluso muy reflexiva. Porque el otro día participó y fue muy honesta en la reflexión que llevaba adelante con relación a cuál es la salida y qué es lo que tenemos que pedir y el problema de los dos estados. Realmente yo eso se lo reconozco. Es una compañera que no bien vio que hacíamos la conferencia se metió con todo a intentar que desde su espacio político estuvieran allí. Y me consta que trabajó mucho por eso.

El problema es que el peronismo es el artífice prácticamente número uno de los instrumentos políticos con los cuales hoy me está persiguiendo: la DAIA, el Poder Judicial, Rafecas y compañía. Porque el principal instrumento con el cual nos salen a atacar es la doctrina establecida por la resolución de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). ¿Que cómo ingresa a la Argentina? De la mano de Sergio Massa y de Cristina Fernández de Kirchner, cuando eran presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Argentina, que firmaron la adhesión. Luego lo hizo Felipe Solá como canciller, que acompañó esta doctrina que coloca como antisemitismo, de 11 supuestos, siete en referencia a no poder atacar al Estado de Israel.

Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Lorena Pokoik y Horacio Pietragalla, entre los referentes y militantes del peronismo que marcharon por Gaza.

Y luego lo hizo el año pasado, ya en medio de la efectivización del genocidio, el Consejo de la Magistratura. En el medio, todas las legislaturas provinciales. Se calcula que en este momento más de 80 instituciones de la Argentina han adherido a esta definición de antisemitismo, que fue contrarrestada con la declaración de Jerusalén sobre antisemitismo. 200 académicos judíos del mundo que dijeron que criticar al Estado de Israel no es antisemitismo y, peor aún, que puede llegar a ser un instrumento terrible de generación de antisemitismo impedir criticar al Estado de Israel, al sionismo y sus políticas.

Este es el problema que hoy tiene esta fuerza política, que no solamente está en un silencio estruendoso, porque ya los grandes líderes del mundo han hablado de la hambruna y el genocidio, menos los dirigentes peronistas de la Argentina. Es brutal el silencio. Y creo que ya habla de algo más que una complicidad. De un pasaje con armas a un terreno que es absolutamente reaccionario. Hoy están en el mismo campo que Javier Milei en este sentido. Lo lamento en el alma por aquellos que conozco el peronismo y que se me han acercado durante estos casi dos años y me han dicho que querrían que sus dirigentes estén hablando de esto.

El peronismo es el artífice número uno de los instrumentos políticos con los cuales hoy me está persiguiendo, la DAIA"

Es muy fuerte y también es una batalla política que dar. Y le quiero reconocer nuevamente a Lorena y a los compañeros que estuvieron presentes, como Ernesto Alí, que es diputado de la comunidad árabe y por la provincia de San Luis. El otro aspecto fundamental con el que va a cargar el peronismo por el resto de su vida es haber traído a la empresa israelí Mekorot a la Argentina y que hayan sido los gobiernos de Alicia Kirchner y Ricardo Quintela los primeros en firmar acuerdos para entregarles el dominio, el conocimiento y la investigación de todo lo que tiene que ver con la provisión de agua dulce en sus provincias. Esto también es algo que tenemos que someter a la discusión y al debate público.

Y lo tenemos que hacer librando una batalla, no para decir "no quiero que nadie del peronismo denuncie el genocidio", sino para justamente lo contrario, para que sí lo denuncien y para separar a todo el sector que es consciente de lo que está ocurriendo, de esta línea que viene desde arriba del peronismo, de ser cómplice del sionismo. Es un absurdo. Cristina está presa y no sale a decir nada al respecto cuando todo el régimen político le dice que lo que le viene ahora va a ser reflotar el memorándum de entendimiento con Irán.