Julieta Prandi no se achicó ante las amenazas de Claudio Contardi y reveló cómo están sus hijos

En las últimas horas se conoció que los abogados de Claudio Contardi, condenado a 18 años y medio de prisión por abuso, apelarán ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, quien habló al respecto fue Julieta Prandi.

En diálogo con LAM, la modelo aseguró que sus hijos están en paz desde que el empresario quedó detenido y contó cómo atraviesan esta etapa los dos hijos que tuvo con su ex.

Claudio Contardi apelarán ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires

El Tribunal de Casación ya había confirmado la sentencia que recibió Contardi el 13 de agosto de 2025. Ante esa resolución, los representantes legales del empresario presentaron un recurso con el que pretenden su absolución o, de forma alternativa, la realización de un nuevo juicio.

Prandi se mantuvo firme y dejó en claro que confía en la Justicia: "Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta", expresó. Luego remarcó: " La verdad que estoy muy tranquila ".

📢 LA PALABRA DE JULIETA PRANDI TRAS EL PEDIDO DE SU EX



💬 "Confirmaron una sentencia sde 18 años y medio"

💬 "Él pidió que el juicio fuese sin jurado"

💬 "Mis hijos le tienen terror a su papá"



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Durante la entrevista, el cronista le consultó a la modelo por el planteo de la defensa de Contardi. Según trascendió, los abogados buscan que se realice un nuevo debate en el que puedan confrontarse las versiones de ambos y que la denunciante responda preguntas frente a otro tribunal. "Fue rechazado por Casación", sostuvo.

La conductora recordó que el debate oral se llevó adelante sin jurado popular a pedido de Contardi: "Eso fue un pedido de él antes de que existiera el juicio. Un año antes él pidió que fuera sin jurado. De hecho, yo me opuse y se hizo un minijuicio en donde yo pedí que fuera por jurado. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería", detalló la actriz.

Según Julieta Prandi, sus hijos le tienen "terror" a Claudio Contardi

En ese sentido, Prandi también aludió a los cambios que tuvo la estrategia legal de su exmarido durante el expediente: "Tuvo en el medio siete abogados. Todo esto es discusión vieja y ya Casación le dijo que no, que no había lugar", afirmó.

Uno de los momentos más sensibles de la nota ocurrió cuando le preguntaron a Prandi cómo transitan sus hijos las novedades judiciales vinculadas a su padre. La actriz eligió no dar detalles sobre las conversaciones privadas que mantiene con ellos ni exponerlos públicamente. " Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz ", señaló.

Julieta Prandi tras la condena a su ex marido

Ante la consulta sobre si los chicos preguntan por Contardi o conocen su situación actual, Prandi respondió con una frase contundente: " A ellos les da tranquilidad porque le tienen terror ". La conductora evitó profundizar en las razones de ese temor y puso el foco en preservar la intimidad de los menores. "Es lo único que te puedo decir. No me interesa exponerlos a ellos, pero están muy bien", concluyó.

Julieta Prandi sostuvo que la confirmación de la condena representó un alivio después de años de proceso judicial. Ahora, mientras la defensa de Claudio Contardi intenta habilitar una nueva revisión del caso, ella aseguró que atraviesa esta instancia con calma y con la certeza de que los planteos ya fueron considerados por los tribunales.