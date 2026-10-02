Irónica, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y la China Suárez: "No me había enterado"

Si hay alguien que sabe hacer que el show gire alrededor de su vida, esa es Wanda Nara. Y su conducción en MasterChef no es la excepción a la hora de lanzar algún que otro palito a sus ex parejas.

Todo comenzó cuando Juli Poggio contó detalles de su vínculo sentimental y reveló el acuerdo que mantiene con su actual pareja. "Estoy de novia hace dos años. Relación abierta", le confió la participante a la conductora en referencia a su noviazgo con Fabrizio Maida, con quien desde un comienzo acordó mantener un vínculo abierto.

Wanda Nara aprovechó para saber detalles de la vida amorosa de Juli Poggio

"Pero cuando se casan, ¿se corta?", preguntó Wanda, intrigada por las condiciones del pacto de Poggio con su pareja. La participante explicó: "Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta y ellos tienen casamiento abierto".

Ese comentario sirvió de puntapié para que Nara sorprendiera con una picante frase sobre su historia sentimental y sus anteriores matrimonios. Primero estuvo casada con Maxi López, en medio de una relación atravesada públicamente por acusaciones de infidelidad, y luego con Mauro Icardi, cuyo vínculo quedó marcado por el affaire que el futbolista mantuvo en París con la China Suárez: "Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado . Se ve que se usa hace años eso", lanzó Wanda con ironía y sin dar nombres ni entrar en mayores detalles.

JULI POGGIO: "Tengo relación abierta. Yo tengo muchos amigos gays y ellos hasta tienen casamiento abierto"



WANDA NARA: "Amo yo creo que también tuve casamiento abierto solo que no me había enterado"



WANDA TE AMO 😭 pic.twitter.com/drwJKViKHJ — ' (@staylvnder) October 2, 2026

Por su parte, la influencer dejó en claro que, por el momento, el casamiento no aparece entre sus planes: "Igual yo no sueño con casarme, me gustaría casarme de mentira, ponerme un vestido, ir a la playa, hacer una fiesta. No siento que un papel defina nada".

"¿Pero seguirías con esto del open?", quiso saber la conductora. La ex Gran Hermano aseguró que, por ahora, no piensa modificar el acuerdo con su pareja y reveló qué es lo que más disfruta cuando sale: "Por ahora sí, me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí. Acá no chapé a nadie todavía, igual hay chicas más lindas que chicos ".

Julieta Poggio

La Bad Bitch se quedó con ganas de conocer más sobre las reglas de una relación abierta y le anticipó a Juli Poggio que en los próximos capítulos volvería a consultarle por los detalles de su vínculo. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿se animará Wanda Nara a abrir su pareja o simplemente aprovechó la conversación para lanzar una indirecta a sus ex?