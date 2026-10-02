Lali, Tini y Marilina Bertoldi: chape de a tres, vestidos de novia y fuego en el Monumental

El pop argentino ya tiene su foto para la eternidad. Lali Espósito subió el video completo de la presentación que compartió con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi en River, y las redes volvieron a explotar. Las tres recrearon el beso de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003, el momento más comentado de la historia del pop. Ahora se puede ver de principio a fin, las veces que haga falta.

Pasó el sábado 26 de septiembre en el Monumental, en el cierre de la gira del disco No vayas a Atender cuando el Demonio Llama de Lali. La anfitriona y Tini aparecieron juntas en el escenario vestidas de novia, de blanco, un guiño al clásico de Madonna y también a sus propios casamientos. Y empezó a sonar Like a Virgin.

Lali Espósito y Tini antes de que entre Marilina Bertoldi

El estadio ya estaba en llamas cuando apareció Marilina Bertoldi en el papel de Madonna. Entonces llegó lo que nadie esperaba: Marilina besó primero a una y después a la otra, igual que la Reina del Pop en 2003, en un guiño además a su propio "Chape Tour". El Monumental se vino abajo entre gritos, aplausos y celulares en alto.

La puesta combinó dos momentos de la historia de Madonna en los VMAs. Por un lado, Like a Virgin, la canción con la que se convirtió en una figura central de esos premios. Por el otro, la presentación de 2003, cuando compartió escenario con Britney y Christina y cambió para siempre lo que se podía hacer en un show de premios.

Para entender el homenaje hay que viajar al 28 de agosto de 2003, al Radio City Music Hall de Nueva York. Los MTV Video Music Awards abrieron con Britney Spears y Christina Aguilera vestidas de novia, cantando Like a Virgin. La escena recuperaba la presentación que Madonna había hecho con ese mismo tema en los VMAs de 1984, casi dos décadas antes, cuando escandalizó al mundo con su vestido de novia.

Entonces apareció Madonna, de negro, en el rol del novio. La actuación tomó otro rumbo: en pleno escenario besó primero a Britney y después a Christina. La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y se transformó en una de las más recordadas de la cultura pop de los 2000. Fue mucho más que una provocación. Fue un pase de mando: la Reina del Pop consagrando a sus herederas frente a millones de espectadores.

Más de veinte años después, Lali, Tini y Marilina tomaron esa escena y la hicieron propia. Tres de las artistas más importantes de la música argentina, juntas en el estadio más grande del país, celebrando a las que abrieron el camino. El video completo ya está en las redes de Lali y no para de sumar reproducciones. El 2003 tuvo su beso. El 2026 ya tiene el suyo.