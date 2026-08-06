La Justicia habilitó a Mauro Icardi a salir del país: la acción de la jueza italiana que cambió el panorama

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) levantó en la tarde del miércoles la prohibición de salir del país que pesaba sobre el futbolista Mauro Icardi como condición de que firme el pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella, quienes estuvieron varadas en Italia luego de que les roben la documentación semanas atrás. La decisión se amparó en que la problemática fue solventada por una jueza italiana, en la causa de tenencia que todavía se encuentra en ese país.

El dictamen dispuesto por el juez Adrián Hagopian del Juzgado Civil 106 porteño se refirió al expediente 943/2025 "Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos" y resolvió "levantar sin más trámite la medida excepcional de prohibición de salida del país del Sr. Mauro Emanuel Icardi (DNI N°36.267.301) decretada el día 29 de julio de 2026", "por no subsistir las condiciones que motivaron su dictado".

La definición judicial del juez Adrián Hagopian para liberar la salida del país de Mauro Icardi.

La referencia es a que ya se solucionó la firma de los pasaportes de las dos menores de edad, mientras que además se aclaró que la restricción que sufrió el futbolista "fue ordenada no con el objeto de sancionar al accionado, sino con el fin de dar cumplimiento con los trámites tendientes a lograr la expedición de los pasaportes de las niñas".

En su fallo, Hagopian explicó que su par de Italia resolvió la situación de los pasaportes de las niñas, por lo que el reclamo sobre Icardi ya queda huérfano de razones. "Toda vez que la medida solicitada originariamente fue cumplida por la Jueza de la República Italiana, la petición aludida devino abstracta", especificó, en ese sentido y tras la negativa de intimar a Icardi a que presente "íntegramente el consentimiento, la conformidad y la colaboración documental necesarios" que le habían sido reclamados.

Crece el interés del Rayo Vallecano por contar con el delantero Mauro Icardi.

La decisión puso punto final al conflicto que se originó tras el robo que sufrió la familia de Wanda en Italia, el cual fue negado por Icardi, a quien también señalaron como presunto autor ideológico del delito, que constó de unos delincuentes encapuchados que se llevaron pocas cosas de valor, aunque sí tuvieron en cuenta el bolso con la documentación legal necesaria para que sus hijas retornen a la Argentina.

En las últimas horas sonó que el posible próximo destino futbolístico de Icardi podría estar en España. "Hay un club español que está muy interesado y está decidido a contratar a Icardi", reveló el periodista español Roberto Antolín ante Radio Mitre. Según informó, el Rayo Vallecano que supo tener como delantero al mexicano Hugo Sánchez, está detrás de los pasos del ex Galatasaray e Inter de Milán. El reportero también aseguró que junto a Eugenia "La China" Suárez estuvieron a la búsqueda de alguna propiedad para mudarse en las afueras de Madrid.