¡Liberen al Javo! Milei reaparece en un acto, después de nueve días de reclusión en Olivos

Después de nueve días de silencio y hermetismo, Javier Milei volverá a aparecer en público esta tarde en el marco del acto que se celebrará en la Plaza San Martín en conmemoración por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

La reclusión del presidente en Olivos se dio en el marco del empoderamiento público y partidario de la secretaria General, Karina Milei. "No tengo nada que hacer, Karina se encarga de todo", le reconoció Milei al periodista Esteban Trebucq. Esta fue la última vez que se lo vio en público.

Poco se sabe de la agenda que mantuvo durante estos nueve días, por fuera de alguna comunicación con su Gabinete y sus interacciones en redes sociales. Dato no menor: hasta se redujo su presencia en X e Instagram, dos de los canales de comunicación más utilizados por Milei.

"Hablamos mucho de ópera y la conversación fue muy amena. Es un guerrero, conoce bien las fuerzas de resistencia que enfrenta y, aún así, ha avanzado muchísimo. Ojalá sea reelecto", reveló el economista Sebastián Galiani, una de las pocas personas que visitó a Milei durante su reclusión en la residencia presidencial.

Si bien desde el Gobierno intentaron resguardar la figura del presidente y empoderar la de su hermana, la ausencia pública de Milei comenzó a impactar en su imagen, cada vez más deteriorada producto del feroz ajuste y del estancamiento de su plan económico.