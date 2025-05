¿Wanda, quién? L-Gante cambió de musa y ahora suena la danza árabe en el corazón de la cumbia 420

Aunque lo suyo con Wanda Nara parecía tener más idas que vueltas y más dramas que una novela turca, L-Gante estaría listo para pasar de capítulo. Y no lo haría solo: una misteriosa rubia de zona oeste, que baila danzas árabes y viaja por el mundo, sería la nueva protagonista en la vida sentimental del cantante de cumbia 420. El pasado 7 de mayo, Elián se despidió -temporalmente- de los escenarios con un show explosivo en un boliche porteño.

Pero lo que parecía una noche dedicada exclusivamente a la música, se volvió un auténtico culebrón cuando Wanda Nara apareció camuflada entre el público, gorra incluida, con gesto tenso y sin filtro que la salve del ojo de los medios. A pesar de su sorpresiva presencia, se fue sola. Y él, más incómodo que enamorado. Mientras las redes explotaban con comentarios como "No lo deja en paz" o "Es Bebé Reno versión country", en los pasillos de América TV ya tenían la primicia: L-Gante no solo estaría soltero, sino en pleno "touch and go" con una joven llamada Rocío, bailarina de danzas árabes, rubia y voluptuosa.

Claro está, la joven también es dueña de un Instagram que parece armado para hacerle ruido a Wanda. "L-Gante está con otra, una chica de zona Oeste, una bailarina de danzas árabes. Se llama Rocío, es muy parecida a Wanda Nara. Vi un chat donde él le decía 'te extraño', esto fue el domingo pasado", reveló Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que el vínculo no es tan inocente como podría parecer. Como si fuera poco, la mismísima Rocío subió un video junto al cantante, que dataría del 27 de abril, en el que se los ve muy compinches. Consultada por el affaire, soltó una frase filosa: "Ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta".

Desde el ciclo de América TV, Yanina Latorre remató con acidez: "Wanda va a enloquecer con esto. Tiene el mismo look que Wanda, pero 20 años menos". Un misil directo a la autoestima de la empresaria, que ya habría reconocido públicamente el final de la relación... pero, a juzgar por sus movimientos, no estaría dispuesta a rendirse tan fácilmente. En entrevistas recientes, L-Gante fue claro: ya no está enamorado de Wanda. Incluso dio a entender que fue él quien puso fin a la relación, aunque Nara se adjudicó el corte. Claro que eso no le impidió caerle de sorpresa a su casa en más de una ocasión, ni plantarse en su último show como si nada.

Mientras tanto, el público lo sigue ovacionando y sus fanáticos celebran la posibilidad de un nuevo amor que lo mantenga lejos del drama y cerca de la música. ¿Será Rocío la que lo saque definitivamente del vaivén emocional con Wanda? ¿O será solo una escapada exótica antes de otro round mediático? Lo cierto es que, entre bailes árabes, likes estratégicos y celos dignos de telenovela, el universo sentimental de L-Gante sigue en modo cumbia: acelerado, sabroso y siempre al borde del escándalo.