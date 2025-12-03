LLA logra la primera minoría en el Congreso: Catamarca y Entre Ríos se ponen la peluca y se entregan a Milei

La Libertad Avanza (LLA), el espacio ultraderechista de Javier Milei, se consolidó como la primera minoría en la Cámara de Diputados, un hito que redefine el equilibrio de poder en el Congreso Nacional. Este logro para los libertarios fue posible gracias a que dos gobernadores se calzaron la peluca y facilitaron el crecimiento del bloque oficialista.

Por un lado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, permitió que el diputado Francisco Morchio, hasta ahora integrante del bloque Encuentro Federal, se sumara a las fuerzas del cielo. Con este movimiento, LLA alcanzó un bloque de 95 diputados, superando a Unión por la Patria, que quedó con 94 bancas tras una serie de renuncias y reestructuraciones internas.

Rogelio Frigerio

Por otro lado, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, también contribuyó al fortalecimiento de LLA al impulsar la creación del bloque Elijo Catamarca, integrado por los diputados Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y Fernando Monguillot. Y aunque estos funcionarios dicen no estar formalmente alineado con LLA, su formación debilitó aún más al peronismo y consolidó la ventaja numérica del oficialismo libertario.

El estatus de primera minoría es un logro significativo para LLA, ya que le otorga prioridad en la designación de miembros en las comisiones legislativas, clave para definir el rumbo del debate parlamentario y la aprobación de proyectos de ley. Según las normas del Congreso, la integración de las comisiones debe reflejar la proporción de representación de cada bloque político, lo que posiciona a LLA con una ventaja estratégica para influir en la agenda legislativa.

Raúl Jalil

El propio presidente de las fuerzas el cielo Javier Milei celebró este avance a través de sus redes sociales, destacando el compromiso y apoyo de los nuevos integrantes del bloque oficialista. En un mensaje dirigido a Morchio, Milei expresó: "Primer minoría confirmado", dijo retuiteando un mensaje que antes había escrito el presidente del bloque Gabriel Bornoroni: "Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad".

La jornada de hoy será crucial para formalizar estos cambios. Desde las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados celebrará una sesión especial para aceptar las renuncias de varios legisladores que dejarán sus bancas por distintos motivos. Entre ellos se encuentran:

Diego Santilli (ex PRO)

(ex PRO) Nadia Márquez (LLA)

(LLA) María Emilia Orozco (LLA)

(LLA) Itai Hagman (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Martín Soria (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Christian Castillo (Frente de Izquierda y los Trabajadores). Renuncia como parte del sistema rotativo acordado dentro de su alianza política y será reemplazado por Néstor Pitrola, del Partido Obrero.

Diego Santilli forma parte de la cúpula libertaria y hasta se muestra con Karina Milei y Manuel Adorni

Con 127 nuevos legisladores jurando y una reconfiguración significativa en los bloques parlamentarios, el Congreso Nacional inicia una nueva etapa marcada por las políticas de ultraderecha que parecen cada vez más imparables con un campo nacional y popular bastante más fragmentado que antes.