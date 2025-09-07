LLA se tropieza y cae en el conurbano: Jonatan Viale ya reconoce la aplastante derrota libertaria

En una jornada electoral que quedará marcada como un verdadero terremoto político, Javier Milei estaría sufriendo una aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, y ni siquiera su más ferviente defensor mediático, Jonatan Viale, pudo ocultar el desastre. Con un tono que oscilaba entre la resignación y la incredulidad, el periodista reconoció lo que muchos ya anticipaban: el peronismo se impondría con una ventaja tan abrumadora que dejará a los libertarios tambaleando.

"En el gobierno ya admiten a esta hora que la ventaja sería bastante superior a los 10 puntos de derrota", afirmó Viale en su programa, en lo que parecía más un mea culpa que un análisis político. Y vaya que tenía razón. El mapa del Gran Buenos Aires se tiñó de azul peronista en prácticamente todos los municipios, dejando a Milei y su equipo con poco más que migajas.

Jonatan Viale

El periodista continuó enumerando los desastres electorales con una precisión quirúrgica: "Bastante superior a los 10 puntos en muchos puntos de la provincia y admiten derrotas contundentes en La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó ". La lista parecía interminable y cada municipio mencionado era un golpe más al orgullo libertario.

Para quienes aún tenían esperanzas de un milagro electoral, Viale se encargó de disiparlas rápidamente: "A ver, de todo el Gran Buenos Aires, para hacerlo más fácil, solamente no ganó el peronismo en Vicente López, San Isidro, San Miguel y 3 de Febrero". Sí, apenas cuatro municipios lograron resistir la marea azul-peronista que arrasó con todo lo demás.

El periodista también puso números sobre la mesa para dimensionar el impacto: "Nada más. Por ahora ese es el dato, está manejando solamente 24, 24 municipios, el conurbano. Estoy hablando del conurbano. Del conurbano 20 de 24 se estarían pintando de azul ".

La derrota en esta región clave no solo representa un revés electoral para Milei, sino también un golpe simbólico contra su narrativa de cambio radical. Durante meses, "La Libertad Avanza" había prometido "ponerle el último clavo al cajón del peronismo", pero los resultados dejaron claro que esa misión está lejos de cumplirse.

Jony Viale se hizo famoso por querer encubrir los chanchullos presidenciales de la causa $Libra en una entrevista

¿Y Jonatan Viale? El periodista, quien había sido uno de los principales defensores mediáticos del proyecto libertario, ahora se encuentra en una posición incómoda: narrar una derrota que parece tan monumental como inevitable. Si bien intentó mantener la compostura y ofrecer un análisis objetivo, sus palabras no pudieron ocultar el desmoronamiento del sueño libertario en la provincia más importante del país.