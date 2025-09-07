Carlos Bianco confirmó que 14 millones de bonaerenses fueron a votar: "Este es un día histórico para la Provincia"

En una jornada que quedará grabada en los anales de la historia democrática de la provincia, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, se erigió como el portavoz de una gesta electoral que marcó un antes y un después. Desde el centro de cómputos oficial, ubicado en el corazón del sur del conurbano en Monte Grande, Bianco celebró el éxito organizativo y destacó la magnitud del desafío que enfrentaron las autoridades provinciales.

"Este es un día histórico para la Provincia", proclamó con firmeza y orgullo. "Es la primera vez que se organizan unas elecciones provinciales desdobladas respecto de las nacionales. También es la primera vez que una provincia se encarga de unas elecciones de esta magnitud, con 14 millones de electores, 40 mil mesas de votación y casi 7000 locales de votación ".

Carlos Bianco

La jornada, según Bianco, "transcurrió con total normalidad", un hecho que calificó como una prueba del compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos bonaerenses. "Fue un proceso bien organizado y rápido", subrayó, destacando que los materiales para la votación estuvieron en sus respectivos locales desde el sábado y que todas las mesas estuvieron operativas desde las 10 de la mañana.

El funcionario no escatimó en elogios hacia las fuerzas de seguridad que garantizaron el cuidado de cada voto puesto en las urnas: "Más de 40 mil efectivos participaron de esta jornada histórica, entre ellos más de 30 mil pertenecientes a la policía bonaerense y unos 6000 efectivos de las fuerzas federales", detalló. La coordinación entre distintas instituciones fue fundamental para asegurar que cada uno de los 14 millones de electores pudiera ejercer su derecho sin contratiempos.

La espera por los resultados oficiales también fue motivo de atención. Bianco confirmó que los primeros datos estarán disponibles este domingo a partir de las 21 horas , siempre y cuando se haya escrutado al menos el 30% de las mesas en cada una de las ocho secciones electorales.

"La difusión de los resultados deberá iniciarse no más allá de las 21 horas del día de la elección, o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas hasta ese momento en cada una de las secciones electorales", explicó con precisión.

Axel Kicillof

Además, aclaró que el escrutinio definitivo comenzará el próximo sábado 13 de septiembre a las 8 horas: "El escrutinio provisorio es para tener una primera impresión de los resultados", concluyó, dejando claro que el proceso electoral no solo fue transparente, sino también meticulosamente planificado.

Hoy, Buenos Aires celebró el proceso democrático y escribió una página dorada en su historia política. Porque, como dijo Carlos Bianco: "Este es un día histórico para la Provincia". Y lo es, no solo por lo que se votó, sino por cómo se hizo: con orden, compromiso y orgullo bonaerense.