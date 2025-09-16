Jonatan Viale estalló contra el Gobierno de Milei: cuestionó la falta de gobernabilidad y se burló de Manuel Adorni

La previa de la cadena nacional donde el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 tuvo un inesperado protagonista: Jonatan Viale. El conductor, quien durante todos estos meses supo ser un férreo aliado del oficialismo, se mostró visiblemente fastidioso y le dedicó una editorial filosa al gobierno libertario. "Primero, el Presidente no da entrevistas, dejó de dar entrevistas, Adorni no contesta preguntas hace como un mes, creo que mañana vuelve a hablar Adorni después de no sé en cuánto tiempo, el Ministro (Luis) Caputo le habla mucho a los mercados pero poco a la gente...", arrancó el periodista, marcando el silencio oficial.

Pero el eje de su editorial no fue solo la falta de respuestas, sino la interna libertaria detonada. Sin ir más lejos, Viale enumeró el listado de enemigos que fue cosechando Milei en tiempo récord: "Se pelearon con la vice (Victoria Villarruel), con (Ramiro) Marra, (Diana) Mondino, los Econochantas, los periodistas, los gobernadores, con (Mauricio) Macri, con (Ricardo) López Murphy, con (Luis) Juez, con Jorge Macri... y durante todo el fin de semana, no sé si vieron que los tuiteros, no sé si son de Santiago Caputo, responden a Caputo, si son libres, se la pasaron pidiendo la renuncia de (sebastián) Pareja y de los primos Menem".

Y remató con una pregunta lapidaria: "Sigo sin entender ese impulso de muerte autodestructivo del gobierno, no tenés gobernadores, no tenés intendentes, tenés 38 diputados, tenés 7 senadores, ¿estás para esto?". El periodista también apuntó al creciente poder de los mandatarios provinciales, citando al santafesino Maximiliano Pullaro: "Y encima te aparece un gobernador de los pesados como Pullaro, diciendo que si hay paz social es por nosotros, es por los gobernadores... O sea, Milei no te explota todo porque estamos los gobernadores. ¿Cómo se llama esto? Bajarle el precio al gobierno para negociar ATN y obra pública, mandame la plata o se pudre todo".

Lo más insólito, sin embargo, llegó cuando Viale reprodujo un fragmento del streaming de Manuel Adorni. El vocero presidencial, que no da conferencias de prensa en Casa Rosada desde el 8 de agosto, debió salir a desmentir un rumor insólito: que en las reuniones de gabinete se usaba un cartón tamaño real de Milei. "Noto que alguno tuiteó con los delirios, los delirios estos que tuitean o que postean en las redes con respecto a que en las dos reuniones habíamos usado una especie de gigantografía a tamaño real con la imagen del presidente... obviamente es una fake news, no usamos un cartón del presidente para las reuniones", afirmó Adorni con gesto serio.

Jonatan Viale

La reacción de Viale fue inmediata: "¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿Qué les pasa? Los chicos malos de las redes sociales tienen que aclarar que no usaron un cartón de Milei en las reuniones. Esto habla de un momento de debilidad del gobierno. Adorni era hasta hace unos meses el vocero que se comía a los chicos crudos, el mejor. Hoy tiene que aclarar que no usan cartones en la Casa Rosada, a mí me pareció insólito, ¿eh? Insólito".

El conductor cerró su intervención con un llamado a la reflexión, mezclando crítica y advertencia: "Una cosa es tener razón y otra cosa es tener gobernabilidad, porque sin gobernabilidad no importa si tenés razón. Y muchas veces el gobierno tiene razón en lo conceptual, en lo central, en el rumbo, en bajar la inflación, en el orden macro, pero hoy es momento para que el gobierno salga de la pelea a ver quién tiene razón y salga de la crisis en lugar de profundizarla".