Lola Berthet habló desde la ANDIS y le cantó las cuarenta a Milei: "Esto es un exterminio"

Lola Berthet, consagrada actriz argentina fue una de las ciudadanas que, cansada del ninguneo del gobierno de Javier Milei frente a las personas con discapacidad aguardó al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches para entregarle una notificación en la que pedían que hagan efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Para sorpresa de todos, Vilches se negó a recibir esta notificación y el caos estalló. Se produjeron algunos forcejeos en la oficinal y los gritos no cesaban. Finalmente, el episodio no pasó a mayores y la actriz habló desde el lugar con el stream Data Clave por Carnaval.

Familias y prestadores tomaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia"

"Creo que se tiró demasiado de la cuerda, estamos muy cansados. Vinimos a visibilizar y pedir por la Ley de Emergencia, quisieron entregar una nota al doctor Vilches y dijo que no la recibía. Por eso la gente se empezó a enojar porque ya estamos muy agotados y con mucha tristeza", contó con lujo de detalles.

Además, se refirió a cómo pasa sus días entre la angustia y el miedo tras las políticas de ajuste de Milei: "En estos meses uno hace de todo como familiar para que, en mi caso que tengo un hijo con espectro autista, haga sus terapias. Yo estoy presentando todo y no sé si mi hijo va a tener su terapia el año que viene si esto sigue así", dijo angustiada.

"ESTO ES UN EXTERMINIO"



La actriz Lola Berthet se refirió en estos términos al accionar del Gobierno respecto a las personas con discapacidad.



En el móvil de #DataClave, Berthet destacó la "empatía de la sociedad" con el tema. pic.twitter.com/FDKyaOe53n — Carnaval Stream (@CarnavalStream) October 17, 2025

En clave electoralista, el gobierno de Milei explicó que no moverá ni un dedo respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 26 de octubre. Y, sobre este tema, Berthet reflexionó: "Yo no soy rehén de nadie, yo sé qué tipo de país quiero para mi hijo pero son mensajes que parecieran que fueran mensajes maquiavélicos a dos semanas de las elecciones", dijo y explicó que la política de La Libertad Avanza es de "crueldad" para con el colectivo con discapacidad.

Además, contó detalles desgarradores sobre la tristeza que vivía su hijo por ejemplo, en caso de perder la atención de sus terapeutas: "Piensen que se arman con unidades, no le puedo decir a mi hijo que el año que viene va a perder todo porque es gente que trabaja con mucho amor, se crean vínculos hermosos entonces no vamos a bajar nunca los brazos, que quede muy claro", dijo contundentemente.

Lola y su hijo

Y, más allá de los efectos humanos, también hay otros latentes: "Pierden un derecho porque hay una Ley que les da derecho a tener todo lo que necesitan para tener una vida digna", explicó y completó: "Si él pierde todas sus terapias por ejemplo, va a tener un retraso de su maduración como persona porque las personas con discapacidad son seres humanos, no números y acá lo único que les interesa es la parte financiera", dijo la actriz sobre la cosmovisión del gobierno libertario que intenta sostener el equilibrio fiscal a capa y espada.

"¿Qué quieren, que esas personas se mueran? Disculpen que hable con tanta crueldad pero para mí hay que dar este mensaje así", dijo Lola angustiada y reflexionó: "Uso una palabra que no me gusta pero diría que esto es un exterminio. Porque la discapacidad se da de dos maneras: podés nacer con una discapacidad o la vida misma te puede poner en una situación de discapacidad. Por eso se agradece la ayuda de la sociedad, cómo entró esto en la sociedad".

Y, para rebatir el argumento libertario que habla de que "hay personas con discapacidad como si hubiera habido una guerra", Lola respondió: "La cantidad de casos de autismo que crecieron en pandemia y la cantidad de padres que con todo esto se están dando cuenta porque recién se habla de autismo, es impresionante. Aparte no tiene que pasar una guerra para que una persona se quede sin un brazo, muchachos. Es un discurso totalmente banal, pobre", dijo.

Para terminar, Lola Berthet llamó a participar de las marcas que realizan personas con discapacidad y aseguró que la "impotencia" que se genera por los recortes sobre las pensiones "se quiebra en la calle".