Paulón intimó al Gobierno por no haber publicado las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica

Esteban Paulón intimó a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González, para que publiquen las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica en el Boletín Oficial, a partir de que ya que vencieron los vetos que había promulgado el presidente Javier Milei. En caso de que no lo hagan en el plazo de 24 horas, el diputado nacional aseguró que procederá a denunciarlos "en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso de Emergencia en Discapacidad".

"Hoy venció el plazo para publicar las leyes número 27.795 y 27.796 de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan). Intimamos a la secretaria de Legal y Técnica y al director del Boletín Oficial a su urgente publicación. Caso contrario avanzaremos con las acciones legales en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso de #EmergenciaEnDiscapacidad", escribió Paulón en su cuenta de X (ex Twitter).

Esteban Paulón intimó al Gobierno nacional para que publiquen las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

Cabe recordar que durante esta mañana, familiares, trabajadores y prestadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) perdieron la paciencia y tomaron el edificio del barrio porteño de Belgrano, en reclamo de todos los atrasos económicos que hay en el sector y que afecta a toda la cadena que se movilizó para exigir lo adeudado.

"Intimo a ustedes para que en el plazo perentorio e improrrogable de 24 horas de recibida la presente publiquen, promulguen y reglamenten, bajo apercibimiento de denunciarlos penalmente por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público las leyes", exigió Paulón a través de la carta documento emitida por el representante del bloque parlamentario Encuentro Federal.

En la intimación también recordó que "los vetos han sido vencidos por el Congreso Nacional con las mayorías especiales estipuladas en la Constitución Nacional y que es deber de las dependencias bajo sus órbitas funcionales darle publicación a esta ley".

Esteban Paulón es uno de los diputados nacionales que más impulsó denuncias por no haberse respetado lo determinado por el Congreso Nacional en la derogación del veto de la ley de Emergencia en Discapacidad. Una antesala de la movilización de hoy que directamente decidió tomar el toro por las astas y tomar el edificio en reclamo de respuestas.