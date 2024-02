López Murphy comparó Milei con Fidel Castro y apuntó: "Así se hace muy difícil la gobernabilidad"

Ricardo López Murphy fue tildado de "traidor de las ideas de la libertad" por Javier Milei que, enojado por los movimientos políticos que realizó en el último tiempo. Como ya es costumbre, el Presidente agredió de tal manera al funcionario de Juntos por el Cambio, que este tuvo que salir a dar una respuesta.

"Es un error enorme que el Presidente ataque a los ciudadanos y a los congresistas. Eso no es compatible con la función que desempeña", dijo López Murphy apenado por las palabras del Presidente.

Ricardo López Murphy

El Diputado ya había expresado en su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí. Voy a contestar con cordura, templanza y serenidad porque tenemos muchos problemas para dejarnos llevar por los enconos personales. No voy a entrar en eso".

Pero horas después terminó de responderle al Presidente tras sus inefables dichos: "Se hace muy difícil la gobernabilidad. Eso no se logra agrediendo. En nuestro sistema se necesita cooperar con el Congreso y con los gobernadores".

Tweet de López Murphy

Sobre este punto, López Murphy profundizó: "No agredirse todo el tiempo. Es la clave de un funcionamiento eficiente. No hay otra manera".

El conflicto se dio después de que el presidente de las Fuerzas del Cielo lo acusara de un armado político "por lo bajo" con Horacio Rodríguez Larreta y haber negado la fórmula presidencial de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio.

Mauricio y Jorge Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

El Presidente no tiene opositores, tiene enemigos y lo hace notar. En este sentido y negando aquella "traición", el diputado de Juntos por el Cambio expresó: "El programa de la Constitución Nacional, expuesto en el preámbulo, es el programa de la concordia, de la paz interior, de la unión nacional no del antagonismo. Es el de la convivencia pacífica y en ese campo no se puede animar a sus adversarios, es algo que hacía Fidel Castro, y fue adoptado por este presidente".

Palabra por palabra: ¿qué le dijo Milei a López Murphy?

Fue durante la visita del Presidente a un club libertario de la provincia de Corrientes. "López Murphy es un traidor a las ideas de la libertad", que el Congreso (sobre todo del lado opositor) es un "nido de ratas" y, como si esto fuera poco, expresó que los políticos son unos "soretes".

Pero antes, había expresado: "Veníamos avanzando fuerte. El señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que es un traidor de las ideas de la libertad".

Y agrega: "Alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista (en alusión a Rodríguez Larreta). En lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Es bueno que se sepa quienes se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas y eso vale para los que iban en la lista también".

El presidente siguió sin filtros: "Hay una frase en política que dice 'el que traiciona una vez, traiciona siempre'. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta", expresó sin tapujos.

Javier Milei

Para terminar, Milei denunció calumnias en su contra: "Entre otras cosas, por su gente me hacía tratar de nazi o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista".